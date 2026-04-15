Sicherheitspolitik und individuelles Sicherheitsempfinden im öffentlichen Raum

Von: mk

Bozen – Das Gefühl von Sicherheit im öffentlichen Raum ist eine grundlegende Voraussetzung für Freiheit, gesellschaftliche Teilhabe und ein vertrauensvolles Zusammenleben. Was macht unsere Städte sicher? Wie verändert sich unser Verständnis von Sicherheit in Zeiten multipler Krisen? Darüber diskutieren Forschende aus der Sozialwissenschaft und Expertinnen und Experten aus den Bereichen Recht, Verwaltung, Medien und Psychologie am 20. April von 9.30 bis 13.00 Uhr im Forschungszentrum Eurac Research. Alle Interessierten sind willkommen.

Kriegsszenarien, multiple Krisen, hybride Bedrohungen: die Sensibilität für Sicherheitsfragen wächst und mit ihr verschieben sich die Prioritäten in Sicherheitspolitik und „Militarisierung“. Welche Auswirkungen haben sicherheitspolitische Strategien im urbanen Raum und was bedeutet es für den Alltag, wenn sich Städte auf den Ernstfall vorbereiten? Dazu spricht die deutsche Soziologin und Kriminologin Susanne Krasmann von der Universität Hamburg. Die Rolle der Armee und der öffentlichen Sicherheit in Italien sind zentrale Themen im Vortrag von Matteo Mazziotti di Celso, Forscher im Bereich Sicherheitsstudien am Institut für Strategische Forschung in Paris. Der zweite Teil der Tagung setzt einen besonderen Fokus auf Südtirol. In einer Podiumsdiskussion diskutieren Expertinnen und Experten, die sich in ihrem Berufsalltag täglich mit sicherheitsrelevanten Themen auseinandersetzen: Stefania Baroncelli, Gemeinderätin in Bozen, der selbstständige Filmemacher Philipp Bologna, Strafverteidiger Nicola Canestrini sowie Francesca Schir, Präsidentin der Psychologenkammer der Provinz Bozen. Im Anschluss wird die Diskussion auch für das Publikum geöffnet. Es moderieren Elisa Piras und Jenny Ufer, Sozialwissenschaftlerinnen am Center for Advanced Studies von Eurac Research. Die Einführung in das Thema übernimmt Harald Pechlaner, Leiter des Center for Advanced Studies von Eurac Research.

Die Tagung findet in deutscher und italienischer Sprache statt und wird simultan übersetzt.

Die Vortragenden stehen im Vorfeld der Tagung telefonisch und am Tag der Veranstaltung auch vor Ort in Bozen für Medieninterviews zur Verfügung. Anfragen können gerne an Valeria von Miller gerichtet werden.