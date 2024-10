Süd-Tiroler Freiheit gründet Ortsgruppe in Schnals

Von: mk

Schnals – Die Süd-Tiroler Freiheit freut sich, die Gründung einer neuen Ortsgruppe in Schnals bekannt zu geben. Nach einem erfolgreichen Stammtisch vor wenigen Wochen, an dem über 25 vorwiegend junge Mitglieder und Interessierte teilnahmen, wurde der Wunsch laut, eine offizielle Ortsgruppe zu gründen. Das Ziel ist es, den Austausch und die Zusammenarbeit vor Ort zu stärken und eine starke, alternative politische Stimme in Schnals zu schaffen.

Die Leitung der neuen Ortsgruppe übernimmt eine Doppelspitze: Stefan Grüner, 32 Jahre alt aus Unser Frau, selbstständiger Elektriker und Stefan Oberhofer, 50 Jahre alt aus Rateis, selbstständig in der IT-Branche und Programmierung tätig. Beide fungieren als Ortssprecher und stehen der Bevölkerung ab sofort als Ansprechpartner für Anliegen zur Verfügung.

„Schnals braucht dringend eine starke, ernst zu nehmende Alternative“, betonen die beiden Sprecher. Die Gründung der Ortsgruppe soll dazu beitragen, dass sich die Bürger zukünftig besser vernetzen und aktiv politisch engagieren können. Die Süd-Tiroler Freiheit möchte in Schnals eine Plattform bieten, auf der Ideen und Lösungsansätze für die Herausforderungen der Gemeinde erarbeitet werden.

Die neue Ortsgruppe lädt alle Interessierten ein, sich aktiv einzubringen und freut sich auf zukünftige, konstruktive Gespräche und Aktivitäten.