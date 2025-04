Süd-Tiroler Freiheit kandidiert auch in Martell

Von: mk

Martell – Die Süd-Tiroler Freiheit in Martell geht mit drei Kandidaten in die Gemeindewahl 2025: Fabian Stricker (20), Simon Grassl (30) und Sonja Pöhl Stricker (50) setzen sich für eine „starke, unabhängige und lebenswerte Zukunft für ihr Heimattal“ ein, hießt s in einer Aussendung.

Man wolle eine echte Alternative zur SVP bieten – bürgernah, lösungsorientiert und mit einem klaren Blick auf die Bedürfnisse der Menschen im Tal. „Wir stehen für eine ehrliche, transparente Politik – ganz nah bei den Menschen“, sagt Sonja Pöhl Stricker.

Zentrale Themen sind der Schutz der heimischen Bauern und Nutztiere, der Erhalt der Kulturlandschaft sowie leistbarer Wohnraum und Perspektiven für junge Menschen im Tal. Die Kandidaten fordern klare Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Wölfen und Bären sowie die regelmäßige Pflege der Wildzäune und Schutzwälder.

„Auch die Natur soll erhalten bleiben, das Tal sauber und lebenswert.“ Beim Stilfser-Joch-Nationalpark verlangt die Gruppe mehr Mitspracherecht und Selbstbestimmung. Für junge Menschen fordere man leistbaren Wohnraum und man wolle dafür sorgen, dass sie im Tal bleiben können.

Das Dorfleben soll außerdem durch neue Veranstaltungen und ein aktiveres Nachtleben wiederbelebt werden. „Martell darf nicht einschlafen – wir wollen wieder Leben ins Dorf bringen! “, so Fabian Stricker. Eine transparente Gemeindepolitik mit frühzeitiger Bürgerbeteiligung und offener Kommunikation sei ein weiteres zentrales Anliegen. Die Kandidaten setzen auf direkte Demokratie, praktische Lösungen und den Schutz der lokalen Infrastruktur.

„Martell braucht keine Wölfe und Bären – unsere Almwirtschaft steht auf dem Spiel“, betont Simon Grassl. Die Süd-Tiroler Freiheit möchte die Werte des Tals erhalten, neue Lebensqualität schaffen und gemeinsam mit den Bürgern die Zukunft gestalten. „Wir setzen uns ein für unsere Werte, unsere Natur und unsere Lebensqualität.“