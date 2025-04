Südtirol lässt sich auf Armdrücken ein

Von: luk

Bozen – Die Südtiroler Landesregierung wird gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts (TAR) beim italienischen Staatsrat Berufung einlegen. Das Gericht hatte eine Ausschreibung zur Vergabe der Bahnverkehrsleistungen in Südtirol im Wert von rund 1,6 Milliarden Euro über 15 Jahre aufgehoben. Grund dafür war eine Beschwerde des Transportunternehmens “Arriva Italia”.

Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider betonte heute im Rahmen der Pressekonferenz der Landesregierung, dass man weiterhin davon überzeugt sei, die Leistungen im Bahnverkehr transparent und wettbewerbsorientiert nach europäischen und nationalen Vorgaben zu vergeben. “Die von uns konsultierten Fachleute empfehlen, den Staatsrat anzurufen, um rechtliche Klarheit für die nächsten Schritte zu schaffen”, so Alfreider.

Landeshauptmann Arno Kompatscher nahm in diesem Zusammenhang auch zu politischer Kritik an der Qualität der vom Land vorbereiteten Ausschreibungen Stellung. Er verwies auf aktuelle Zahlen: Im Jahr 2024 habe es bei insgesamt 96.341 Ausschreibungsverfahren mit einem Gesamtvolumen von 3,8 Milliarden Euro lediglich 20 Beschwerden gegeben. Das entspricht einer Quote von 1,37 Prozent bei den 1.440 offenen Verfahren.

Auch für das Jahr 2023 legte Kompatscher Zahlen vor: Von über 70.000 Verfahren seien nur 14 angefochten worden, in zehn Fällen habe das Land Recht bekommen.