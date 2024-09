Südtiroler Freiheitskampf der 1960-er Jahre – Umdenken in Italien?

Von: mk

Bozen – Die italienische Nachrichtenagentur ANSA wurde 1945 in Rom von 24 bedeutenden Verlagen, unter denen sich die wichtigsten Tageszeitungen Italiens befanden, gegründet. Sie ist die führende Nachrichtenagentur Italiens und hat unter anderem auch über die Gedenkveranstaltung der Südtiroler Schützen und des Heimatbundes anlässlich des 60. Todestages von Luis Amplatz berichtet.

Der Südtiroler Heimatbund (SHB) zeigt sich erfreut über den Bericht des im Auftrag der italienischen Behörden heimtückisch ermordeten Südtiroler Freiheitskämpfers.

Amplatz werde dabei nicht wie bisher als „Terrorist“ bezeichnet, sonders als „irredentista“, als ein Mann, der die Loslösung Südtirols von Italien anstrebte. Der Befreiungsausschuss Südtirol (BAS) wird ebenfalls nicht als Terrororganisation, sondern als „movimento irredentista“ bezeichnet.

„Es wäre erfreulich, wenn diese objektive Berichterstattung in Italien Schule machen würde“, so SHB-Obmann Roland Lang in einer Aussendung.