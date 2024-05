Südtirols Landeshauptmann zu Besuch bei SH in Innsbruck

Von: luk

Bozen/Innsbruck – Landeshauptmann Arno Kompatscher hat den Vereinssitz der SH Innsbruck besucht und sich mit Aktiven aus der Südtiroler Studierendenvertretung ausgetauscht.

Die Südtiroler HochschülerInnenschaft Innsbruck ist die ehrenamtliche Vertretung der 3500 Südtiroler Studierenden in Innsbruck. Die Vereinigung gibt es seit dem Jahr 1957 und gilt als die führende Stimme im Innsbrucker Universitätsleben, wenn es um die Vertretung von Südtiroler Anliegen an der Universität und in der Stadt Innsbruck geht. Am 22. Mai stattete Landeshauptmann Arno Kompatscher den Südtiroler Studierenden einen Besuch ab, um einerseits die SH Innsbruck kennenzulernen und sich andererseits mit den Studierenden austauschen zu können.

Im Zuge des Besuches gab es eine Vorstellung des Sitzes der SH Innsbruck, der sogenannten „SH-Bude“. Die verschiedenen Buden sind Aushängeschilder der Südtiroler HochschülerInnenschaft, es gibt sie in Wien, Graz, Salzburg, Bologna und Innsbruck. Die Buden sind Wohnungen, meist in den Herzen der Universitätsstädte gelegen, und stellen Orte dar, an denen die Südtiroler Studierenden zu Veranstaltungen, Feiern, Vorträgen, Fortbildungskursen zusammenkommen können. Dabei handelt es sich sehr oft um alte Räumlichkeiten, die jahrelange Vereinsgeschichte in sich tragen und in denen Generationen von Südtiroler Studierenden zusammengekommen sind.

„Für die SH und die SH Innsbruck im Besonderen war es eine große Freude, den Landeshauptmann in Innsbruck zu begrüßen. Der Austausch zwischen Arno Kompatscher und uns Studierenden war sehr offen. Wir konnten dem Landeshauptmann auch einige Inputs mit auf den Weg geben“, fügen Alexander von Walther (Vorsitzender sh.asus) und Jannis Kager Kofler (Vorsitzender sh.asus Innsbruck) hinzu.