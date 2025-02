Südtirols Lehrerausbildung vor Reform: Land will mehr Eigenständigkeit

Von: luk

Bozen – Im Gespräch von Bildungslandesrat Philipp Achammer mit Bildungsminister Giuseppe Valditara ging es darum, die Südtiroler Lehrerausbildung zu stärken. Dies soll durch die Ergänzung der Durchführungsbestimmung ermöglicht werden. Vorgesehen ist, dass das Land die Grundausbildung des Lehrpersonals in den Schulen jeder Art und jeden Grades aller drei Sprachgruppen regeln kann. Hinzu kommt, dass die Bildungsdirektionen im Einvernehmen mit der Freien Universität Bozen nun auch mit anderen Universitäten und Hochschulen im In- und Ausland Ausbildungswege definieren und etablieren können. Ein entsprechender Entwurf wurde bereits vorbereitet und dem zuständigen Ministerium zugeschickt. “Minister Valditara hat uns positive Signale gegeben, es bedarf aber noch weiterer rechtlicher Klärungen. Für uns ist es absolut nicht akzeptabel, dass unsere Lehrerausbildung durch ständige Neuerungen auf Staatsebene in Frage gestellt wird”, informiert Landesrat Achammer. Die Änderung soll bewirken, dass auch künftig genügend Lehrpersonal mit hochwertigen beruflichen Qualifikationen dem Bildungswesen in Südtirol zur Verfügung steht.

Besprochen wurde auch die Möglichkeit, modularen Unterricht an Südtiroler Oberschulen in Form von Pilotprojekten zu schaffen. Das Ziel des modularen Lernens ist eine Flexibilisierung der Curricula der einzelnen Schülerinnen und Schüler, die bei den derzeit vorherrschenden fixen Stundentafeln der verschiedenen Schultypen nicht gegeben ist. Mit der Unterscheidung von Pflichtfächern, Wahlpflichtbereichen und Wahlfächern im modularen System würde die Möglichkeit eröffnet, mehr auf die individuellen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler einzugehen und sich durch einen modularen Aufbau den individuellen Fortschritten anzupassen. Auch hier hat der Minister seine Unterstützung zugesagt. Man wartet nun auf eine positive Rückmeldung aus Rom zu den von der deutschen Bildungsdirektion vorgelegten Modellen.