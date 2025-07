Auto Brenner präsentiert: Der Volkswagen California

Von: First Avenue

Eine Familie findet ihr Zuhause auf Rädern

Eine dreiköpfige Südtiroler Familie ist seit Jahren mit dem VW-Bus unterwegs. Die erste Wahl fiel damals auf einen Volkswagen Caravelle, vor allem aus praktischen Gründen. „Beruflich nutzen wir das Fahrzeug für unsere Matratzenmanufaktur – wir liefern die Produkte selbst aus“, erzählt Elke Schlemmer. Gleichzeitig sollte der Wagen auch in der Freizeit einsetzbar sein: „Wir fahren gern Fahrrad und sind mit Hund unterwegs – da war der VW-Bus ideal.“

Mit der Zeit entwickelte sich daraus mehr als ein praktisches Alltagsauto. „Der Umstieg auf den California kam, als wir das Campen für uns entdeckten“, berichtet Frau Schlemmer. Der Weg dorthin führte über verschiedene Stationen: Nach einigen klassischen Strandurlauben wuchs der Wunsch nach einem flexibleren Reiseformat. „Immer nur Hotel-Strand-Hotel – das wurde uns irgendwann zu monoton. Uns faszinierte, dass man auf Campingplätzen mehr Freiraum hat. Außerdem waren da oft Badelandschaften mit richtig tollen Angeboten.“

Auch der Hund spielte eine Rolle bei der Entscheidung. „Wir wollen ihn immer dabeihaben. Im Campingurlaub konnten wir ihn also ganz einfach mitnehmen – ein großer Pluspunkt.“ Die ersten Aufenthalte verbrachten sie in Mobile Homes. „Das hat uns gefallen: kein fester Tagesablauf, schlafen und essen, wann man will, keine Kleiderordnung – das war pure Entspannung.“

Ein Schlüsselmoment war die Einladung von Auto Brenner zum VW-Bulli-Festival in Hannover. „Da standen Tausende VW-Busse – vom liebevoll restaurierten Klassiker bis zum ausgefallenen Selbstumbau. Diese Atmosphäre war einfach einzigartig.“ Zum ersten Mal erlebte die Familie echtes Campingfeeling – und war begeistert. Der Wunsch nach einem eigenen Bus wuchs.

Die California-Days bei Auto Brenner boten schließlich die Gelegenheit, verschiedene Modelle live zu erleben und sich auch technisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. „Wir wurden fachkundig beraten, konnten uns die Ausstattung ansehen, Zubehör vergleichen – und haben dabei herausgefunden, welches Fahrzeug perfekt zu uns passt“, erinnert sich Frau Schlemmer zurück.

Heute ist der VW California ein fester Bestandteil des Familienlebens. „Ob im Alltag oder auf Reisen – wir sind einfach gern unterwegs. Der California ist zuverlässig, komfortabel und sieht dazu noch super aus.“ Auch längere Fahrten meistert das Fahrzeug mühelos. „Er fährt sich handlicher, als man denkt, und die Sicherheitsausstattung ist für uns ein wichtiges Kriterium.“ Die Familie legt zudem Wert auf durchdachte Details: „Die Bedienung ist logisch, alles hat seinen Platz.“

Ihr Fazit fällt eindeutig aus: „Wir fühlen uns bestens beraten, haben das passende Fahrzeug gefunden – und sind immer in unseren eigenen vier Wänden unterwegs.“