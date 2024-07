Taiwan Ã¼bt Verteidigung gegen chinesische Invasion

Von: APA/dpa

Vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen mit China üben Taiwans Streitkräfte den Ernstfall. Die Inselrepublik hat ein fünftägiges Manöver begonnen, bei dem die Kampfbereitschaft für den Fall einer Invasion geprobt werden soll. Im Rahmen der seit 1984 jährlich stattfindenden Übung “Han Kuang” soll die Fähigkeit getestet werden, kritische Infrastruktur in der Hauptstadt Taipeh zu schützen und die Widerstandsfähigkeit der wichtigsten Infrastruktur im ganzen Land zu verbessern.

China betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums und will es dem Festland angliedern. Taiwan wird aber seit Jahrzehnten von einer demokratisch gewählten Regierung geführt. Präsident Lai Ching-te und seine Demokratische Fortschrittspartei gelten Peking als Separatisten. Mehrfach drohte die Volksrepublik, die “Wiedervereinigung” auch mit militärischen Mitteln zu erzwingen. Um den Nachbarn zu warnen und einzuschüchtern, hält China immer wieder Militärmanöver in der Nähe Taiwans ab, und hat seine Aktivitäten in jüngster Zeit noch verstärkt.