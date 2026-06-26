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Straße von Hormuz bleibt umstritten

Trump zu Hormuz-Attacke: Iran hat Waffenruhe gebrochen

Freitag, 26. Juni 2026 | 18:52 Uhr
Straße von Hormuz bleibt umstritten
APA/APA/ISNA/AMIRHOSSEIN KHORGOOEI
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Von: APA/Reuters/dpa

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran am Freitag einen Verstoß gegen die Waffenruhe-Vereinbarung vorgeworfen. Wie er im Internet schrieb, startete der Iran mindestens vier Drohnenangriffe gegen Schiffe in der Straße von Hormuz. Eine der Drohnen habe ein Frachtschiff getroffen, dieses habe aber seine Fahrt trotz Schadens fortsetzen können. Das US-Militär habe die anderen drei Drohnen abgeschossen. Der Iran warnte Schiffe auch am Freitag vor einer Durchquerung der Meerenge.

Bor diesem Hintergrund schrieb Trump: “Dies ist offensichtlich ein törichter Verstoß gegen unsere Waffenruhe-Vereinbarung”. Nähere Angaben, wann sich genau die Angriffe ereignet haben sollen, machte er nicht. Am Donnerstag war ein Angriff auf ein Frachtschiff in der Straße von Hormuz bekannt geworden. Die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) teilte mit, ein “unbekanntes Projektil” habe die Brücke des Schiffes beschädigt. Der Vorfall vor der Küste des Omans ereignete sich wenige Stunden, nachdem Irans Revolutionsgarden gewarnt hatten, dass Durchfahrten nur auf von Teheran festgelegten Routen sicher seien.

Iran warnte vor Durchquerung der Straße von Hormuz

Der Iran warnte am Freitag nochmals vor einer Durchquerung der Straße von Hormuz ohne vorherige Abstimmung. Eine sichere Passage durch die Meerenge könne ohne Koordination mit Teheran nicht garantiert werden, so der stellvertretende Außenminister Kazem Gharibabadi auf der Onlineplattform X. Sollte diese ausbleiben, könnten ausgewiesene Routen gesperrt werden. Zuvor hatte der Oman mit der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) temporäre Routen für die Durchfahrt festgelegt.

Das iranische Außenministerium wies zudem eine gemeinsame Erklärung der USA und des Golf-Kooperationsrates (GCC) zurück. Diese enthalte “interventionistische, unverantwortliche und provokative Standpunkte”, teilte das Ministerium mit. Die US-Militärpräsenz in der Golfregion schüre Unsicherheit und Spaltung. Das Ministerium bekräftigte die Haltung Teherans, wonach die Straße von Hormuz gemeinsam vom Iran und dem Oman verwaltet werden sollte. Dies stehe im Einklang mit einer entsprechenden Absichtserklärung, die mit den USA vereinbart wurde. Nach Angaben des Oman soll die Durchfahrt weiterhin gebührenfrei sein.

US-Außenminister Marco Rubio hatte diese Woche die Golfstaaten besucht und dabei versichert, die Interessen der Region würden in einem Friedensabkommen mit dem Iran gewahrt. Washington strebe einen dauerhaften Frieden mit Teheran an, der jedoch nicht auf Kosten der Sicherheit seiner regionalen Partner gehen dürfe. Die Verbündeten in der ölreichen Region stehen der vorläufigen Einigung der US-Regierung mit dem Iran skeptisch gegenüber. Sie befürchten, dass die Vereinbarung nach den iranischen Angriffen im jüngsten Konflikt zu nachgiebig ausfallen könnte.

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