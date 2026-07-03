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USA feier 250 Jahre Unabhängigkeit

USA feiern 250 Jahre Unabhängigkeit

Freitag, 03. Juli 2026 | 21:30 Uhr
USA feier 250 Jahre Unabhängigkeit
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JOE RAEDLE
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Von: APA/dpa

Die Vereinigten Staaten von Amerika feiern an diesem Samstag die 250-jährige Geschichte ihres Landes. An dem ohnehin traditionsreichen Feiertag werden dieses Jahr besonders große Feierlichkeiten erwartet: Größere Partys sind landesweit und in Metropolen wie New York, Boston und Los Angeles angekündigt. US-Präsident Donald Trump wird am Abend eine Ansprache halten. Sein Auftritt ist für 21.45 Uhr US-Ostküstenzeit (Sonntag, 3.45 Uhr MESZ) geplant.

Bei angekündigten knapp 42 Grad Celsius will Trum “richtig lange” reden, “nur um zu zeigen, dass ich alles schaffen kann.” In der US-Hauptstadt Washington gibt es über den Tag verteilt eine Reihe von Events. Entlang der National Mall soll am Vormittag etwa eine Unabhängigkeitsparade stattfinden. An dem Park lädt zudem die Ausstellung “Great American State Fair” Besucher ein, sich ein Bild aller US-Bundesstaaten zu machen.

Große Flugshow geplant

Über den Tag verteilt sollen zudem Kampfjets, Hubschrauber und die Air Force One über Washington fliegen. Nach Veranstalterangaben sind ab kurz nach 13.00 Uhr US-Ostküstenzeit (19.00 Uhr MESZ) mehr als 30 Überflüge geplant. Bereits am Freitagvormittag überschattete der Lärm der Kampfjets das Innenstadtgebiet, Grund dürften letzte Proben gewesen sein.

Einer der Höhepunkte dürfte am Samstag indes der Überflug der Air Force One sein, also der offiziellen Maschine der US-Regierung. Neben dieser sollen dem Plan nach unter anderem zudem US-Bomber in einer Dreierformation sowie Hubschrauber über Washington fliegen. Für Aufmerksamkeit dürften dann auch die weltbekannten Kunstflugstaffeln der Blue Angels und Thunderbirds sorgen.

Riesiges Feuerwerk zum Abschluss – mit Potenzial für Weltrekord

Das Feuerwerk am Abend soll dann einen Weltrekord aufstellen. 850.000 Feuerwerkskörper an zehn Standorten, unter anderem dem Reflecting Pool am Lincoln Memorial sowie in der Nähe des Flusses Potomac, sollen in rund 40 Minuten gezündet werden.

Der 4. Juli wird in den USA als Unabhängigkeitstag groß gefeiert. An diesem Tag im Jahr 1776 hatten Abgesandte der 13 amerikanischen Kolonien in Nordamerika die Unabhängigkeitserklärung verabschiedet, mit der sie sich als Vereinigte Staaten von Amerika von Großbritannien lösten. Die Unabhängigkeitserklärung gilt somit als Geburtsstunde der USA.

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