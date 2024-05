Vier Festnahmen: Vermehrt gefälschte Pässe am Flughafen Bozen

Von: Ivd

Bozen – Vier iranische Staatsbürger wurden am Flughafen Bozen festgenommen, als sie versuchten, mit gefälschten Pässen nach London Stansted zu reisen. Die Festnahmen fanden innerhalb weniger Tage statt. Die Quästur hat die Festnahmen laut der Zeitung Alto Adige bestätigt.

Die ersten beiden Personen, ein junger Mann und eine 39-jährige Frau, erschienen am 15. Mai beim Check-in als angebliche norwegische Staatsbürger. Ihr Verhalten weckte sofort Verdacht: Sie sprachen nur schlecht Englisch, wirkten offensichtlich aus dem Nahen Osten stammend und hatten nur ein kleines Gepäckstück bei sich. Eine genauere Überprüfung ihrer Pässe enthüllte die Fälschungen. Der Mann gab an, über Frankreich und die Türkei nach Europa gekommen zu sein und die gefälschten norwegischen Pässe in Belgien gekauft zu haben.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am vergangenen Samstag. Zwei weitere Iraner, 21 und 43 Jahre alt, wurden beim Versuch, nach London zu fliegen, festgenommen. Sie präsentierten einen maltesischen und einen polnischen Pass, die bei der Überprüfung als gefälscht erkannt wurden. Die Pässe wiesen unter ultraviolettem Licht keine typischen Wasserzeichen auf und enthielten keine Fotos im elektronischen Chip. Es wird vermutet, dass die beiden vorhatten, die Dokumente während des Fluges zu vernichten und in Großbritannien Asyl zu beantragen.

Beide Paare wurden wegen des Besitzes und der Herstellung gefälschter Dokumente verhaftet. Weitere Ermittlungen sind im Gange.