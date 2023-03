„Wirtschaft offensichtlich effizienter als Landesregierung“

Bozen – Mit Erstaunen, aber auch Freude, hat das Team K die Meldung vernommen, dass Handelskammer und HGV gemeinsam das geschafft haben, was die Landesregierung seit Jahren versprochen hat: Barrierefreiheit am Bozner Bahnhof. Jetzt wären dringend Anpassungen auch in weiteren Bahnhöfen vonnöten, ohne die Geduld vor allem der Menschen mit Behinderungen weiterhin zu strapazieren.

„Noch im Juli 2021 hat mir Landesrat Daniel Alfreider auf meine Anfrage zur Barrierefreiheit am Bozner Bahnhof schriftlich geantwortet, dass eine Bahnsteigerhöhung dort erst im Zuge des gesamten Umbaus, wie vom sogenannten ARBO Projekt vorgesehen, möglich sei. Das hätte bedeutet, noch viele Jahre auf die Barrierefreiheit und damit ein leichteres Ein- und Aussteigen aus den Zügen warten. Nun erfahre ich kürzlich aus den Medien, dass durch die Intervention der Handelskammer und des HGV bei der Spitze der RFI, die Erhöhung um 55 cm (auf EU-Standard) bis Ende Juli 2023 gemacht werden wird. Es schaut für mich so aus, dass die Wirtschaft und der Tourismus in Südtirol im Bereich des öffentlichen Verkehrs bei den Verantwortlichen der RFI die notwendigen Anpassungen und Dinge offensichtlich schneller erreichen als die Landesregierung. Es stellt sich damit für mich auch die Frage, ob die Landesregierung mit den falschen Leuten spricht, zu wenig Druck ausübt oder schlichtweg am Thema zu wenig interessiert ist und stiefmütterlich behandelt“, sagt Alex Ploner vom Team K.

In das gleiche Horn bläst auch Monika Senfter aus Innichen, die als betroffene Angehörige auch ihre Erfahrungen mit der mangelnden Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr hat.

„Bei den notwendigen Anpassungsarbeiten in Bezug auf die Barrierefreiheit wurde in der Vergangenheit gerne der schwarze Peter der RFI zugeschoben. Wie nun die Intervention der Wirtschaft zeigt, scheint es in einigen Fällen recht flott zu gehen. Gleiches wünsche ich mir nun für andere Bahnhöfe auch, denn Menschen mit Behinderungen, Einheimische und Gäste wollen nicht nur in Bozen endlich barrierefrei ein- und aussteigen können. Wie es die Wirtschaft für den Bozner Bahnhof geschafft hat, dazu kann sich die Landesregierung nun in der Handelskammer und beim HGV informieren“, so Monika Senfter.