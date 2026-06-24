Zukunft des Club Max: Brixen sucht gemeinsame Lösungen fürs Nachtleben

Von: luk

Brixen – In den vergangenen Tagen wurde in Brixen verstärkt über die Situation rund um den Club Max gesprochen. Heute fand im Stadtrat ein konstruktives Gespräch mit der Unternehmensleitung statt, um die aktuelle Lage zu besprechen und gemeinsam in die Zukunft zu blicken. Der Stadtrat betont den hohen Stellenwert, den der Club Max seit nunmehr 30 Jahren für das gesellschaftliche Leben in Brixen hat. Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Betreibern war stets vertrauensvoll und geprägt von gegenseitigem Respekt.

Bürgermeister Andreas Jungmann und Vizebürgermeister Ferdinando Stablum unterstreichen, wie wichtig ein verantwortungsvolles Umfeld für alle Beteiligten ist. Jungmann hält fest: „Die Sicherheit – und damit auch die Sicherheit im Nachtleben – steht bei uns selbstverständlich an oberster Stelle.“

Stadtrat Peter Natter hebt die Bedeutung des Clubs für die Jugend hervor: „Wir können wirklich froh sein, in Brixen eine Struktur wie den Club Max zu haben. Solche Orte sind für junge Menschen unverzichtbar: Sie brauchen Raum, um sicher zu feiern, miteinander in Kontakt zu kommen und Teil einer lebendigen Gemeinschaft zu sein. Genau deshalb ist es mir wichtig, dass solche Strukturen bestehen bleiben und wir gemeinsam dafür sorgen, dass sie eine starke Zukunft haben.“

Die Gemeinde wird den Austausch mit den Ordnungs- und Sicherheitsbehörden, mit denen bereits eine sehr gute Zusammenarbeit besteht, weiter intensivieren. Gemeinsam mit diesen sowie den Verantwortlichen des Club Max sollen Lösungen erarbeitet werden, um das Nachtleben noch sicherer zu gestalten und potenzielle Konfliktsituationen frühzeitig zu vermeiden.

Darüber hinaus hat die Gemeinde bereits Gespräche mit der Landesregierung geführt, insbesondere mit Kultur- und Jugendlandesrat Philipp Achammer. Ein gemeinsames Treffen mit Verantwortlichen und Regierungsvertretern zum Thema Nachtleben und Jugendkultur wird zeitnah stattfinden. Dass dieses Treffen zustande kommt, wird ausdrücklich begrüßt – denn es zeigt, dass das Thema auf allen Ebenen ernst genommen wird.

Abschließend hält Stadtrat Peter Natter fest: „Der Club Max gehört zu Brixen. Die Jugend hat meine volle Aufmerksamkeit – und sie verdient Räume, in denen sie sicher feiern und erwachsen werden kann.“