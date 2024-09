Zusammenarbeit im Fokus

Von: mk

Bozen – Am gestrigen 26. September hat im Palais Widmann ein Treffen zwischen dem neuen Kommandanten der Finanzpolizei für die Region Trentino-Südtirol, Brigadegeneral Gavino Putzu, und Landeshauptmann Arno Kompatscher stattgefunden. Brigadegeneral Putzu hatte im August die Nachfolge von Brigadegeneral Guido Zelano an getreten.

“Es ist nicht nur eine institutionelle Pflicht, sondern auch eine Freude, Kommandant Putzu bei seiner Arbeit zu unterstützen”, betonte Kompatscher. “Die exzellente Zusammenarbeit mit der Finanzpolizei ist für Südtirol von großem Wert, da 90 Prozent der hier erzielten Steuereinnahmen im Land verbleiben.”

Auch General Putzu, der vom Landeskommandanten Giuseppe Dinoi begleitet wurde, lobte die Kooperation: “Die wirtschaftliche Kontrolle in einer Grenzregion stellt eine besondere Herausforderung dar. Umso wichtiger ist daher die enge Zusammenarbeit mit den anderen Institutionen.”

Landeshauptmann Kompatscher hob zudem die Bedeutung der Zusammenarbeit im Bereich der Bergrettung hervor. Die Kooperation werde sowohl von den Südtiroler Bürgern als auch von den Rettungsorganisationen sehr geschätzt, betonte der Landeshauptmann.

General Putzu, der aus Rom stammt, hatte dort in den vergangenen fünf Jahren zunächst die Abteilung für Wirtschafts- und Finanzpolizei und anschließend das Kommando der Hauptstadt geleitet. Zuvor war er in verschiedenen operativen Positionen tätig, unter anderem in Padua, Bologna, Reggio Emilia und Brindisi sowie im Generalhauptquartier als Direktor der Abteilung für strategische Planung und Kontrolle. Sein Vorgänger, Brigadegeneral Guido Zelano, hat eine neue Aufgabe in Rom übernommen, wo er an einem Kurs des truppenübergreifenden Instituts “Alti Studi per la Difesa” (IASD) teilnimmt.