50. Saisonniederlage von Toronto in der NBA

Von: apa

Für die Toronto Raptors hat es am Freitag (Ortszeit) die 50. Saisonniederlage in der National Basketball Association (NBA) gesetzt. Die Kanadier mit Jakob Pöltl auf dem Parkett verloren gegen die Detroit Pistons 105:117. Der 29-jährige Wiener kam zu seinem achten Einsatz in den vergangenen 16 Partien. Er bilanzierte mit zehn Punkten, elf Rebounds, zwei Assists, einem Steal sowie drei Blocks in 30:46 Spielminuten. Detroit fixierte den ersten Play-off-Einzug seit 2019.

Die Raptors waren im vorletzten Heimspiel der Saison zu Beginn des dritten Viertels deutlich mit 57:79 in Rückstand geraten. Darko Rajakovics Truppe verkürzte bis zur 40. Minute zwar noch auf 91:95, die Wende gelang jedoch nicht mehr. “Obwohl erneut stark dezimiert, haben wir versucht dagegen zu halten, aber sie (die Pistons, Anm.) hatten auf unseren Run Anfang des Schlussviertels die Antwort und insgesamt etwas mehr Pfeffer”, resümierte Pöltl. Der Center verbuchte sein 23. Double-Double im Spieljahr.

Tim Hardaway Jr. führte die Gäste mit 23 Punkten an. Ja’Kobe Walter markierte 22 Zähler für Toronto. Bei ihrem viertletzten Saisonauftritt sind die Raptors am Sonntag bei den Brooklyn Nets zu Gast.

Houston gewann Spitzenspiel gegen Oklahoma City

Im Spitzenspiel der Liga beendeten die Houston Rockets mit einem 125:111 die elf Spiele andauernde Siegesserie von Oklahoma City Thunder. Jalen Green und Alperen Sengun führten die Texaner mit 34 bzw. 31 Punkten an. Beim NBA-Leader standen für Jalen Williams 33 Zähler zu Buche, 22 waren es für “MVP”-Anwärter Shai Gilgeous-Alexander. Die Golden State Warriors feierten im engen Play-off-Rennen der Western Conference mit 118:104 gegen die Denver Nuggets den fünften Erfolg hintereinander. Stephen Cury zeichnete mit 36 Punkten einmal mehr hauptverantwortlich. Beim Team aus Colorado, das zum dritten Mal in Serie verlor, standen für Nikola Jokic 33 Zähler zu Buche.

Siegreich blieben beide Play-off-Anwärter aus Los Angeles. Die Clippers bezwangen die Dallas Mavericks 114:91. Kawhi Leonard erzielte 20 Punkte. Die Lakers setzten sich mit 124:108 gegen die New Orleans Pelicans durch. Luka Doncic (35), Austin Reaves (30) und LeBron James (27) sorgten gemeinsam für 92 Zähler.