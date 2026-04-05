5:2 gegen Roma: Inter legt im Serie-A-Titelkampf vor

Von: apa

Nach drei Ligaspielen ohne Dreier ist Inter Mailand in Italiens Fußball-Serie-A auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der Tabellenführer gewann am Ostersonntag daheim gegen AS Roma deutlich 5:2. Der wiedergenesene Lautaro Martinez traf für die “Nerazzurri” doppelt, Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram und Nicolo Barella steuerten die weiteren Inter-Tore bei. Die Mailänder haben nun neun Zähler Vorsprung auf den Stadtrivalen AC, der am Montag im Schlager beim Dritten Napoli antritt.