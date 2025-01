AHL: Siege für das Führungsduo

Von: ka

Bozen – Am Samstag wurden drei von vier Partien in der Alps Hockey League mit nur einem Tor Differenz entschieden. Tabellenführer Rittner Buam SkyAlps baute seine Siegesserie weiter auch, auch der zweitplatzierte EK Zeller Eisbären feierte einen Sieg. Während KHL Sisak in die Erfolgsspur zurückkehrte, setzte sich Cortina in der Verlängerung durch.

Die Rittner Buam SkyAlps feierten am Samstag den sechsten Sieg in Folge. Der amtierende Meister gewann beim EC Bregenzerwald vor knapp 1.000 Zusehern mit 3:0. Obwohl die Gäste mehr vom Spiel hatten, blieb das erste Drittel torlos. In der 27. Minute brachte Eric Hjorth das Team aus Klobenstein in Überzahl in Führung, mit einem weiteren Powerplay-Treffer sorgte Marco Insam (47.) für die Entscheidung. Kurz vor Schluss traf Simon Kostner per Empty Netter zum Endstand. Ritten-Goalie Colin Furlong verbuchte sein erstes Shutout der Saison.

Mehr als 2.000 Fans sahen den 4:3-Heimsieg der EK Zeller Eisbären gegen Unterland. Nach einem torlosen ersten Drittel gab es im Mittelabschnitt gleich vier Powerplay-Tore. Nachdem Philip Putnik die Gastgeber in Führung brachte, gelang Davide Girardi der Ausgleich. In weiterer Folge zogen die Salzburger aber auf 3:1 davon. Im Schlussdrittel kamen die Cavaliers auf 3:2 und 4:3 heran, am Ende behielten die zweitplatzierten Eisbären aber knapp die Oberhand.

Im Rennen um die direkte Playoff-Qualifikation musste das viertplatzierte Kitzbühel einen Rückschlag hinnehmen. Die Tiroler verloren trotz schneller 3:0-Führung gegen KHL Sisak. Nachdem die Kroaten früh im zweiten Drittel den Ausgleich erzielten, legte Anthony DeLuca noch einmal für die Hausherren vor. Doch Sisak drehte die Partien binnen weniger Minuten zu seinen Gunsten und ging mit einer 6:4-Führung ins dritte Drittel – Nikolas Malenica und Jan Smolec trafen jeweils zweimal. Kitzbühel konnte nur mehr auf 6:5 verkürzen, damit beendeten die nun siebtplatzierten Gäste ihre Niederlagenserie.

Hafro Cortina Hockey (Rang fünf) konnte hingegen über zwei wichtige Punkte im Playoff-Rennen jubeln. Die Blau-Weißen gingen durch einen Doppelschlag im Mittelabschnitt bei Meran in Führung, die Hausherren konnten jedoch kurz darauf verkürzen. Die knappe Cortina-Führung hielt bis drei Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit, als Riku Ishida zum Ausgleich traf. In der Overtime hatten die Adler gute Chancen, den Treffer erzielten aber die Gäste. Mit seinem zweiten Tor des Abends fixierte Riccardo Lacedelli den Auswärtssieg.

Alps Hockey League: Sa, 18.01.2025:

Adler Stadtwerke Kitzbühel – KHL Sisak 5:6 (3:2,1:4,1:0)

Referees: LAZZERI, WIDMANN, J. Seewald, Wucherer

Goals 1:0 KEC Ketonen N. (00:18 / Fröwis J. ,De Luca A. / EQ), 2:0 KEC Waschnig L. (04:09 / Podlipnik M. ,Maxa A. / EQ), 3:0 KEC Waschnig L. (07:05 / Matzka M. ,Raspotnig J. / EQ), 3:1 SIS Dostalek V. (13:11 / Briere C. ,Bronte T. / 5:3 PP), 3:2 SIS Smolec J. (15:06 / Malenica N. ,Puzic I. / EQ), 3:3 SIS Malenica N. (21:31 / Puzic I. ,Briere C. / PP), 4:3 KEC De Luca A. (23:17 / Ketonen N. / EQ), 4:4 SIS Malenica N. (29:36 / Dostalek V. ,Briere C. / PP), 4:5 SIS Smolec J. (33:03 / unassisted / EQ), 4:6 SIS Briere C. (37:55 / Dostalek V. ,Smolec J. / PP), 5:6 KEC Podlipnik M. (46:03 / Ketonen N. / PP)

EK Die Zeller Eisbären – Hockey Unterland Cavaliers 4:3 (0:0,3:1,1:2)

Referees: HLAVATY, LEBEN, Preiser, Telesklav

Goals 1:0 EKZ Putnik P. (22:44 / Berger H. ,Johansson R. / PP), 1:1 CAV Girardi D. (27:56 / Kaufmann A M. ,Murnieks D. / PP), 2:1 EKZ Berger H. (32:43 / Artner F. ,Putnik P. / PP), 3:1 EKZ Widen F. (39:22 / Rappold K. ,Wilfan M. / PP), 3:2 CAV Samitis K. (40:23 / Kaufmann A M. ,Brighenti Moretti C T. / EQ), 4:2 EKZ Jennes C. (53:50 / Huard N. ,Rappold K. / EQ), 4:3 CAV Kaufmann A M. (57:21 / Murnieks D. ,Brighenti Moretti C T. / PP)

EC Bregenzerwald – Rittner Buam SkyAlps 0:3 (0:0,0:1,0:2)

Referees: HOLZER, HUBER, Eisl, Strimitzer

Goals 0:1 RIT Hjorth E. (26:50 / Cuglietta D. ,Kostner S. / PP), 0:2 RIT Insam M. (46:26 / Hjorth E. ,Szypula E. / PP), 0:3 RIT Kostner S. (59:38 / unassisted / EQ)

HC Meran/o Pircher – S.G. Cortina Hafro 2:3 OT (0:0,1:2,1:0,0:1)

Referees: BULOVEC, SORAPERRA, Arlic, Cristeli

Goals 0:1 SGC Lacedelli R. (29:52 / Saha M. ,Toffoli G. / EQ), 0:2 SGC Pompanin F. (31:02 / Di Tomaso G. ,Adami F. / EQ), 1:2 HCM Skalde S. (32:57 / Trivellato D. ,Golser A. / EQ), 2:2 HCM Ishida R. (59:57 / Gellon D. ,Pietroniro M. / EQ), 2:3 SGC Lacedelli R. (63:49 / Barnabo’ L. ,Pietroniro K. / EQ)