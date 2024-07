Aldein schließt Trial-Saison 2024 ab

Von: mk

Aldein – Zwei Tage lang war der „Trial Park Winkl“ in Aldein das Mekka für alle Trial-Piloten. Mit der vom Trial Team Südtirol organsierten Veranstaltung endete gleichzeitig auch die Nord-Ost-Trophäe 2024.

Die von TT-Präsident Richard Pichler ausgearbeitete Strecke war auch in diesem Jahr eine Herausforderung für die Piloten. Trotzdem verlief alles reibungslos, auch dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit der freiwilligen Feuerwehr von Aldein, die einen Teil der Strecke regulierte. Wie gewohnt leistete das TT Südtirol eine großartige Arbeit und durfte sich zudem über die Anwesenheit von Landespräsident Marco Bolzonello freuen. Veronika Mur, in ihrer Doppelrolle als Vize-Präsidentin des Landeskomitees und Mitglied des TT Südtirols, sorgte für einen reibungslosen Ablauf bei der Preisverleihung. Anwesend waren auch die zahlreichen Sponsoren, die diese Veranstaltung überhaupt möglich machten. Das Trial-Wochenende in Aldein war ein Riesenerfolg, am Samstag und Sonntag gingen 51 bzw. 52 Piloten an den Start.

Unsere Athleten – besonders die Jüngsten – konnten sich in Aldein ordentlich in Szene setzen. Die Aushängeschilder vom TTS, Laia und Nathan Pichler, Peter Stuppner sowie Alex Tavana schafften allesamt den Sprung aufs Podium bzw. siegten in ihren Kategorien. Stark präsentierten sich auch Luca Pozza, Jörg Herbst, Hermann Thaler, Erich Schweigkofler, Simon Taferner, Jonas Giordani, Richard Pichler sowie Giuseppe Zeni und Fabio Anastasi Vavessi.