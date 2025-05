Alex Schwazer will es noch einmal wissen

Von: mk

San Biagio di Callalta/Kalch – Der Südtiroler Geher Alex Schwazer (40), Olympiasieger von Peking 2008 im 50-Kilometer-Gehen, wird am Samstagvormittag um 10.30 Uhr in San Biagio di Callalta in der Provinz Treviso wieder an einem Wettkampf teilnehmen.

Gelegenheit bietet die regionale Phase der italienischen Mannschaftsmeisterschaften. Der ehemalige Nationalathlet wird dabei im 10.000-Meter-Gehen an den Start gehen und die Farben von Atletica San Biagio tragen – einem Amateur-Sportverein, bei dem er seit vergangenem Jahr gemeldet ist.

Im vergangenen Jahr, nach Ablauf seiner zweiten Dopingsperre, die ihm kurz vor den Olympischen Spielen in Rio im Jahr 2016 auferlegt worden war, nahm Schwazer an einem 20-Kilometer-Gehen in Arco im Trentino teil. Dieser Wettkampf sollte gleichzeitig sein Comeback und sein Abschied von der Wettkampfbühne sein. Organisiert wurde er von der Online-Fachzeitschrift Queen Atletica, die gestern auch als eine der ersten über seine erneute Rückkehr berichtete. Bei dem Rennen im vergangenen Jahr musste Schwazer jedoch aufgrund von körperlichen Problemen aufgeben.

Schwazer, der auch zwei Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften (2005 und 2007) und eine Goldmedaille bei Europameisterschaften (2010) gewonnen, wurde 2012 kurz vor seiner Teilnahme an den Olympischen Spielen in London positiv auf Erythropoetin (EPO) getestet. Er gestand im Rahmen einer Medien-Beichte die Einnahme des Dopingmittels und wurde für drei Jahre und neun Monate gesperrt.

Nach seiner Rückkehr ins Training unter der Leitung von Sandro Donati und der Wiederaufnahme von Wettkämpfen wurde er erneut positiv auf Testosteron getestet und für acht Jahre gesperrt. Schwazer hat die Einnahme von Testosteron stets bestritten. Daraus entwickelte sich ein langwieriger Rechtsstreit, der mit der Einstellung des Strafverfahrens gegen den Athleten mangels Beweisen endete. Die Sportgerichtsbarkeit hingegen blieb bei der Entscheidung.