Alps Hockey League geht in die achte Saison

Bozen – Die Alps Hockey League eröffnet am 16. September die neue Saison. An der dann startenden achten Spielzeit der länderübergreifenden Liga nehmen 16 Mannschaften teil, neu dabei ist der HK RST Pellet Celje. Erstmals in der Liga-Geschichte wird es ein Streaming-Angebot aller Spiele auf einer zentralen Plattform geben.

16 Mannschaften aus Italien (sieben), Österreich (sieben) und Slowenien (zwei) bestreiten ab 16. September die Spielzeit 2023/24 in der Alps Hockey League. Für den slowenischen Verband nimmt erstmals der HK RST Pellet Celje an der internationalen Meisterschaft teil. Der Liga-Neuling startet mit einem Auswärtsspiel beim amtierenden Meister HDD SIJ Acroni Jesenice in seine AHL-Premierensaison. Für Hafro Cortina Hockey steht zum Auftakt auch ein Derby auf dem Programm, der Vizemeister gastiert bei den Fassa Falcons. In einem von zwei inner-österreichischen Duellen empfangen der EK Zeller Eisbären, der in der vergangenen Saison im Schnitt rund 1.700 Zuschauer pro Partie in der Halle begrüßen durften, am ersten Spieltag den EHC Lustenau.

Top Sechs fix in den Playoffs

Der Grunddurchgang wird zunächst in einer Hin- und Rückrunde mit 30 Spielen je Mannschaft absolviert. Anschließend bilden die Top Sechs die Master Round, sie erhalten Bonuspunkte anhand ihrer Regular Season-Platzierung (4-3-2-1-0-0) und spielen noch zweimal gegeneinander, um die bestmögliche Ausgangsposition für den Viertelfinal-Pick. Für die Playoffs sind die Top Sechs nach der Regular Season bereits qualifiziert.

Die weiteren zehn Teams (sieben bis 16 nach dem Grunddurchgang) werden in zwei Qualification Rounds geteilt, erhalten anhand ihrer Regular Season-Platzierung ebenfalls Bonuspunkte. Nach einem Round-Robin spielen die beiden besten Teams aus den Qualifikationsgruppen in einer „best-of-three“-Serie um die zwei verbleibenden Playoff-Plätze.

Playoff-Auftakt am 5. März – Alle Serien „best-of-7“

Der erste Playoff-Spieltag ist für 5. März 2024 datiert. Der Meister der achten Alps Hockey League-Saison steht dann spätestens am 20. April 2024 fest. Die Playoff-Serien werden ab dem Viertelfinale im „best-of-seven“-Format gespielt.

Alle Spiele live auf einer Plattform

Die Alps Hockey League setzt die erfolgreiche Streaming-Initiative auch in der kommenden Spielzeit fort. Es werden weiterhin alle Partien in Pay-per-View-Livestreams gezeigt. Neu ist, dass erstmals in der Liga-Geschichte alle Begegnungen auf der zentralen Plattform www.valcome.tv verfügbar sind.

Die wichtigsten Termine der Saison 2023/24 im Überblick:

· Sa, 16.09.2023: Beginn Grunddurchgang

· Sa, 06.01.2024: letzte Runde Grunddurchgang

· Do, 18.01.2024: Beginn Zwischenrunde

· Sa, 24.02.2024: letzter Spieltag Zwischenrunde

· Di, 27.02.2024: Beginn Pre-Playoffs („best-of-3”)

· Sa, 02.03.2024: letztes Spiel Pre-Playoffs

· Di, 05.03.2024: Beginn Viertelfinale („best-of-7”)

· Do, 21.03.2024: Beginn Semifinale („best-of-7”)

· Sa, 06.04.2024: Beginn Finale („best-of-7”)

· Sa, 20.04.2024: letztmögliches Finalspiel

Marcello Cobelli, AHL-Verantwortlicher des italienischen Eishockeyverbandes und Chairman des Board of Governors: „Mit einer sehr spannenden letzten Saison konnten wir die Erfolgsgeschichte der Alps Hockey League fortsetzen. Wir haben die perfekte Mischung aus jungen hungrigen Spielern und arrivierten Profis. Die Vorbereitungen auf die achte Spielzeit laufen auf Hochtouren und es tut der Liga sehr gut, dass mit Celje nun wieder ein zweites Team aus Slowenien an der Meisterschaft teilnimmt. Wir freuen uns auf hochklassige Spiele und eine spannende Meisterschaft. Es war uns zudem wichtig, das Streaming auf das nächste Level zu bringen und mit einer zentralen Plattform das Angebot für unsere Fans weiter zu verbessern.“

Dr. Nicolas Stockhammer, AHL-Verantwortlicher des österreichischen Eishockeyverbandes. “Die Alps Hockey League hat sich in der letzten Saison, die erstmals wieder fast gänzlich ohne Covid Beschränkungen durchgeführt werden konnte, ihrer alten Stärken besonnen. Rasante und hochklassige Spiele, eine überwiegend tolle Zuschauerfrequenz und letztlich eine bis zum Schluss spannende Meisterschaft haben die abgelaufene Saison gekennzeichnet. Mit Henrik Neubauer schaffte es zudem ein junger Stürmer ins Aufgebot für die WM 2023. Ein Beleg, dass die AHL bestens geeignet ist, junge Spieler zu entwickeln und an ein Topniveau heranzuführen. Im Zusammenspiel mit unseren beiden Partnerverbänden aus Italien und Slowenien, einer professionellen Ligaorganisation und den nicht zu unterschätzenden Bemühungen aller Vereine, gelang es einen Ligabetrieb zu gewährleisten, der einen hohen internationalen Standard widerspiegelt. Vor diesem Hintergrund ist die AHL ein erfolgreiches Produkt des Dreiländer-Profi-Eishockeys geblieben, trotz großer Herausforderungen wie der anhaltend nachteiligen Wirtschaftslage bedingt durch steigende Energiekosten und Treibstoffpreise. Dank der grenzüberschreitenden Reichweite, erwarten wir auch für die kommende Saison erneut eine attraktive Meisterschaft, hochklassige und spannende Spiele und jede Menge großartiges Eishockey.“

Matjaz Rakovez, AHL-Verantwortlicher des slowenischen Eishockeyverbandes: „Wir freuen uns, dass Slowenien neben dem amtierenden Meister Jesenice nun wieder ein zweites Team stellen kann. Der Einstieg von Celje in die Alps Hockey League ist sehr wichtig für das slowenische Eishockey. Das Derby am ersten Spieltag wird der Auftakt für eine tolle Saison. Die Liga ist gut organisiert und das Niveau ist sehr hoch. Der Spielmodus verspricht wieder viel Spannung, da alle Teams nach dem Grunddurchgang noch die Chance haben, die Playoffs zu erreichen.“