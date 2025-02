Alps Hockey League startet in die Zwischenrunde

Von: mk

Bozen – In der Alps Hockey League spielen die Top fünf nach dem Grunddurchgang ab Dienstag um das Pick- und Heimrecht für die anschließenden Playoffs. Während Zell am See zum Master Round-Auftakt auf Jesenice trifft, gastiert Kitzbühel in Klobenstein. In den beiden Qualifikationsgruppen wird das Rennen um die verbleibenden Viertelfinal-Plätze fortgesetzt.

Die Master Round startet mit dem Duell zwischen Tabellenführer Zell am See und Ex-Meister Jesenice. Die Pinzgauer haben den AHL-Grunddurchgang zum ersten Mal gewonnen und gehen mit zwei Punkten Vorsprung auf die Slowenen in die zweite Meisterschaftsphase. Beide Teams präsentierten sich in guter Form: Zell am See gewann die letzten fünf Ligaspiele, Jesenice entschied vier von fünf für sich. In dieser Saison gab es bereits drei direkte Duelle, wobei die Eisbären zweimal die Oberhand behielten. Bei den Gastgebern könnten krankheitsbedingt einige Stammspieler fehlen.

Im zweiten Spiel der Master Round stehen sich Ritten und Kitzbühel gegenüber. Mit einem klaren Heimsieg über Celje holten sich die Südtiroler noch den zweiten Platz. Kitzbühel gewann am Wochenende den österreichischen AHL-Titel mit einem Finalerfolg über Zell am See. Auch in den letzten vier Liga-Partien ging das Team von Headcoach Marco Pewal als Sieger vom Eis. Kitzbühel gewann sogar die ersten beiden Saisonduelle, der letzte Vergleich vor einem Monat ging an den amtierenden Meister.

Rennen um drei verbleibende Playoff-Plätze

Die weiteren acht Teams (6 – 13 nach dem Grunddurchgang) werden in zwei Qualification Rounds geteilt, erhalten anhand ihrer Regular Season-Platzierung ebenfalls Bonuspunkte (jeweils 3-2-1-0). Nach einem Round-Robin spielen die drei besten Teams aus den Qualifikationsgruppen in „best-of-three“-Serien um die drei verbleibenden Playoff-Plätze (jeweils Erster gegen Dritter und Zweiter gegen Zweiter).

In der Qualification Round A geht Sterzing als Spitzenreiter ins Rennen. Die Broncos gewannen ihre letzten sechs Partien, sie wurden erst am letzten Grunddurchgangs-Spieltag von Cortina aus den Top-5 verdrängt. Zum Auftakt gastiert die Mannschaft von Headcoach Johan Sjöquist in Meran. Die „Adler“ kassierten zuletzt fünf Niederlagen in Folge.

Zudem empfängt Gröden die Red Bull Hockey Juniors. Die Südtiroler beendeten den Grunddurchgang an letzter Stelle und müssen einen Platz gutmachen, um in die Pre-Playoffs zu kommen. Beide Teams gewannen ihre letzte Partie, davor kassierten sie jeweils fünf Niederlagen in Folge. Gröden siegte in den ersten beiden Saisonduellen, beim letzten Vergleich gingen die Juniors mit einem Overtime-Sieg vom Eis.

In der Qualification Round B hat Sisak zum Start drei Bonuspunkte inne. Die Kroaten, die in ihrer Premieren-Saison sogar einige Zeit an der Tabellenspitze lagen, treffen am Dienstag auf Celje. Die Slowenen kassierten zuletzt fünf Niederlagen in Folge. Sisak gewann die bisherigen drei direkten Duelle.

Im zweiten Spiel der Gruppe stehen sich Bregenzerwald und Unterland gegenüber. Während die Vorarlberger nur eine ihrer letzten sechs Partien gewinnen konnten, holten die Cavaliers fünf Siege in Folge. Die Südtiroler behielten auch in allen drei Saisonduellen die Oberhand – jeweils mit einem Tor Differenz.

Alps Hockey League

Di, 11.02.2025

Master Round:

19.30: EK Die Zeller Eisbären – SIJ Acroni Jesenice

Referees: MEIXNER, WIDMANN, Telesklav, Wendner

20.00: Rittner Buam SkyAlps – Adler Stadtwerke Kitzbühel

Referees: BENVEGNU, SORAPERRA, Fecchio, Ilmer

Qualification Round A:

20.30: HC Meran/o Pircher – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: LEGA, STEFENELLI, Cusin, Formaioni

20.30: HC Gherdeina valgardena.it – Red Bull Hockey Juniors

Referees: HUBER, MOSCHEN, Rinker, Strimitzer

Qualification Round B:

19.30: EC Bregenzerwald – Hockey Unterland Cavaliers

Referees: HOLZER, SPIEGEL, Divis, Jäger

19.30: KHL Sisak – HK RST Pellet Celje

Referees: BAJT, METZINGER, Knez, Markizeti

>> Alle Spiele werden bei valcome.tv gezeigt