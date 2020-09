ASV Marling gewinnt

St. Ulrich – Am 19. September haben die Finalspiele des VSS/Raiffeisen Sommercups 2020 in St. Ulrich stattgefunden. Insgesamt sechs Mannschaften haben, selbstverständlich unter Einhaltung der Covid-19 Bestimmungen, an der beliebten Tennis-Serie für Erwachsene teilgenommen. Nach mehreren Vorrundenspielen standen sich im Finale der ASV Marling und der ASC Montan gegenüber. Nach spannenden Matches gingen die Bruggräfler als Sieger (2:1) hervor und damit holten sich die Marlinger nach 2008, 2016, 2017 und 2019 bereits zum fünften Mal den VSS/Raiffeisen Sommercup. Die Einzelspiele hat der ASV Marling gewonnen: Alexandra Lapper gegen Heidi Kaufmann 6:2 und 6:4 bei den Damen und Rudolf Frei gegen Walter Gallmetzer 6:2 und 6:2 bei den Herren.

Das Doppel Mixed hingegen ist zu Gunsten vom ATC Montan ausgefallen: Heidi Kaufmann/Hubert Ursch siegten gegen Wally Chizzola/Aldo Sanella 6:2 und 6:4. Alle anderen Spielerinnen und Spieler der teilnehmenden Vereine, die nicht um die Plätze eins und zwei spielten, trugen in der Zwischenzeit ein Doppelturnier aus. Dabei wurde eine einzelne Punktewertung geführt und pro Spiel wurde sowohl der Partner als auch der Gegner gewechselt.

Bei den Damen siegte Maria (Antonia) Insam (ASV TC Urtijei) mit 81 Punkten vor Johanna Pernter (ATC Montan) mit 70 Punkten. Platz drei teilten sich Patrizia Mairhofer (ASV TC Urtijei) und Elisabeth Mittermair (ASV Deutschnofen) mit jeweils 67 Punkten.

Bei den Herren haben zwei Spieler vom ASV TC Urtijei jeweils 87 Punkten erzielt: Andreas Prinoth und Luigi (Gino) Ciechi. Somit musste ein Match-Tie-break den Gesamtsieger ermitteln. Beim Tie-break konnte sich Prinoth gegen Ciechi mit 10:5 behaupten. Dritter wurde Stephan Dejori (ASV Welschnofen) mit 81 Punkten.

Ein Dank gilt dem ASV TC Urtijei mit Präsidentin Patrizia Mairhofer die sich bereit erklärt hat die Finalspiele auszutragen und gemeinsam mit dem VSS Tennis Referent Franco Bozzetta eine schöne Preisverteilung vorbereitet hat.