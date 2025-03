Barcelona stürmt mit 3:1 gegen Benfica ins CL-Viertelfinale

Von: apa

Barcelona steht als erste Mannschaft im Viertelfinale der Fußball-Champions-League. Dank Treffer der vor der Pause groß aufspielenden Raphinha (11., 42.) und Lamine Yamal (27.) besiegten die Katalanen am Dienstag im Achtelfinal-Rückspiel Benfica mit 3:1 (3:1). Barca hatte schon in Lissabon mit 1:0 gewonnen und trifft in der nächsten Runde auf den Sieger des Mittwoch-Duells von OSC Lille mit Borussia Dortmund (Hinspiel 1:1).

Die spielfreudigen Spanier ließen Ball und Gegner laufen, an den Flügeln waren links Raphinha und rechts der erst 17-jährige Yamal kaum zu halten. Nach überragender Vorarbeit des Teenagers brachte der Brasilianer Barcelona in Führung (11). Die einzige Chance von Benfica vor der Pause verwertete Kapitän Nicolas Otamendi per Kopf nach einem Eckball zum 1:1 (13.), danach hatte Yamal seinen nächsten großen Auftritt und schloss mit einem perfekten Schuss ins lange Eck ab (27.).

Noch vor der Pause schlug Benfica-Schreck Raphinha im Konter neuerlich zu (42.). Der Linksaußen erzielte in drei Duellen mit den Portugiesen in dieser Königsklassen-Saison fünf Tore und führt nach zehn Spielen die CL-Torschützenliste mit elf Treffern an. In der zweiten Hälfte gingen die Gastgeber ein bisschen vom Gas und kontrollierten die Partie.