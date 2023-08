Beachvolleyball-Landesmeisterschaften 2023: Aller guten Dinge sind drei

Mixed-Manschaften traten gegeneinander an

Bruneck – Die Beachvolleyball-Fans in Südtirol erlebten eine etwas anderes „Ferragosto“ als sonst. Erstmals wurde beim Südtiroler Wanderturnier “Raiffeisen Beachcup” der Titel des Beachvolleyball-Landesmeisters 2023 auch in den Kategorien Mixed und Mixed U16 vergeben.

Insgesamt 40 Teams hatten sich für das Turnier angemeldet und sorgten für einen tollen Tag voller Sport, Wettkampf und Spaß. Dank der hervorragenden Organisation des SSV Bruneck Volleyball im Freibad Bruneck hatten alle Teilnehmerinnen und Teilnahmer viel Spaß.

In der Kategorie Mixed holten sich Hanni Theo und Burgmann Lea den Titel, indem sie in einem spektakulären Finale Markus Gröber Markus und Ines Lüfter (15:12/16:14) mit 2:0 besiegten. Die dritte Stufe des Podiums ging an Peter Seeber und Sarah Riva, die Annalena Pasquazzo und Elias Kostner mit 21:16 besiegten.

In der Kategorie Mixed U16 siegten Leni Marie Prenn und Matteo Tobias Guerra mit 2:0 über Christelle N. Epote und Raphel Patscheider (15:13/15:10). Platz drei ging an Romy Brugger und Michael Stolzlechner, die sich im Finale gegen Sara Plankensteiner und Diego Belardi mit 21:13 durchsetzten.

Mit diesem dritten Turniertag gehen die Beachvolleyball-Landesmeisterschaften 2023, die am Samstag begonnen haben, zu Ende. Ein tolles Ereignis für alle Fans und für alle, die für die nächste Saison weiter trainieren werden.