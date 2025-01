Bozen bezwingt Fehérvár im Topspiel

Von: ka

Bozen – In der win2day ICE Hockey League standen am Samstag die ersten beiden Spiele der 45. Runde auf dem Programm. Dabei setzte sich der HCB Südtirol Alperia im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Hydro Fehérvár AV19 mit 5:2 durch. Die „Füchse“ sind nun neuer Tabellenzweiter und haben nur noch drei Punkte Rückstand auf die Ungarn. Außerdem behielten die Moser Medical Graz99ers beim HC Pustertal mit 4:3 nach Verlängerung die Oberhand.

In einem ausgeglichenen Topspiel zwischen Bozen und Fehérvár konnten die Hausherren erst im Schlussdrittel für die Entscheidung sorgen. Nach 40 Minuten stand es noch 2:2-Unentschieden. Dabei gingen die Gäste zwischenzeitlich sowohl mit 1:0 als auch mit 2:1 in Führung. Am Ende kassierte der Spitzenreiter die zweite Niederlage innerhalb von 24 Stunden, während Bozen nach der 4:5-Niederlage gegen Graz am Freitag wieder auf die Siegerstraße zurückkehrte. Auf Seiten der Südtiroler traf Matt Bradley doppelt. Der Center traf zum 1:1 und 2:2. In der 45. Minute war es Scott Valentine, der den 3:2-Game-Winner erzielte. Giordano Finoro (49./PP1) und Luca Frigo (59./EN) sorgten für die endgültige Entscheidung.

Overtime-Sieg für Graz bei Pustertal

Im zweiten Spiel des Tages feierten die Moser Medical Graz99ers einen knappen 4:3/OT-Sieg beim HC Pustertal. Für die Steirer war es der zweite Erfolg innerhalb von 24 Stunden. In der Tabelle hat der Tabellenfünfte nun sechs Punkte Vorsprung auf den siebtplatzierten VSV. Pustertal musste sich erstmals nach zuvor zwei Siegen in Folge geschlagen geben und liegt weiterhin auf Platz acht. Beim Heimspiel gegen die 99ers liefen sie rasch einem 0:2-Rückstand hinterher. Doch nach 25 Minuten war alles wieder ausgeglichen, ehe die Steirer in der 29. Minute erneut in Führung gingen. Alle drei Treffer der 99ers erzielten Österreicher (Sam Antonitsch, Michael Schiechl, Paul Huber). Beim knappen 3:2 blieb es bis drei Minuten vor Spielende, ehe ausgerechnet der ehemalige 99ers-Verteidiger Gustav Bouramman den 3:3-Ausgleich für den HC Pustertal erzielte. In der Overtime war es schließlich Kevin Roy, der Graz den Extrapunkt sicherte.

win2day ICE Hockey League: Samstag, 25.01.2025:

HCB Südtirol Alperia – Hydro Fehérvár AV19 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Referees: FICHTNER, SIEGEL, Mantovani, Rigoni. | Zuschauer: 3.903

Goals HCB: 1:1 Bradley M. (12./PP1), 2:2 Bradley M. (32./PP1), 3:2 Valentine S. (45.), 4:2 Finoro G. (49./PP1), 5:2 Frigo L. (59./EN)

Goals AVS: 0:1 Terbocs I. (8.), 1:2 Sebok B. (24.)

HC Pustertal – Moser Medical Graz99ers 3:4/OT (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Referees: OFNER, STERNAT, Jedlicka, Konc. | Zuschauer: 2.712

Goals HCP: 1:2 Coulter T. (9.), 2:2 Akeson J. (26.), 3:3 Bouramman G. (57.)

Goals G99: 0:1 Antonitsch S. (3.), 0:2 Schiechl M. (9.), 2:3 Huber P. (29.), 3:4/OT Roy K. (62.)