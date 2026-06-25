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Neymar ist zurück

Brasilien, Marokko, Südafrika, Bosnien erreichen K.o.-Phase

Donnerstag, 25. Juni 2026 | 06:15 Uhr
Neymar ist zurück
APA/APA (AFP)/ROBERT CIANFLONE
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Von: apa

Rekordweltmeister Brasilien ist bei der Fußball-WM in der Nacht auf Donnerstag mit einem souveränen 3:0-Erfolg über Schottland als Sieger von Gruppe C ins Sechzehntelfinale eingezogen. Zwei weitere Teams jubelten jeweils als Pool-Zweite über den Aufstieg: Marokko nach einem 4:2 gegen Haiti und erstmals Südafrika dank eines 1:0 gegen Südkorea. Eine Premiere ist es auch für Bosnien, das dank eines 3:1 über Katar als einer von acht besten Gruppendritten aufsteigt.

Brasiliens Offensivstar Vinicius Jr. führte gegen Schottland mit einem Doppelpack (7., 45.+3) eine starke Selecao an, zudem traf Matheus Cunha (60.). Für Aufsehen sorgte auch das Comeback von Neymar Jr. in der 76. Minute. Der 34-jährige, 128-fache Teamspieler und 79-fache Torschütze, der zuletzt an einer Wadenverletzung laboriert hatte, betrat erstmals nach etwas mehr als 32 Monaten wieder im Brasilien-Dress das Feld. Nächster Gegner ist der Zweite von Pool F, also die Niederlande, Japan oder Schweden. Einer dieses Trios wartet auch auf Marokko, das punktegleich mit dem Rekordweltmeister weiterkam. Der WM-Halbfinalist 2022 verwehrte nach zweimaligem Rückstand Haiti den historischen ersten Punktgewinn bei einer WM. Schottland (3 Punkte, Torverhältnis -1) muss noch zittern.

Bosnien-Herzegowina jubelte in Gruppe B u.a. dank eines Treffers von Ex-Salzburger Kerim Alajbegovic, musste nach dem Spiel gegen Katar aber noch etwas warten. Erst rund drei Stunden später stand rechnerisch fest, dass der Gruppendritte mit vier Punkten schon vor Abschluss aller Vorrundenspiele zu den acht Besten der zwölf Dritten zählt. Den Sieg in Gruppe B holte sich die Schweiz mit einem 2:1 über Kanada und steigt gemeinsam mit dem Co-Gastgeber auf. Auf die Schweiz wartet nun ein Dritter aus den Gruppen E/F/G/I/J und damit möglicherweise Österreich.

Mexiko blieb makellos

Co-Gastgeber Mexiko schloss Gruppe A mit einem 3:0-Erfolg über die ausgeschiedenen Tschechen ab und blickt dem Sechzehntelfinale gegen einen Dritten aus dem Kreis C/E/F/H/I mit makelloser Bilanz und ohne ein Gegentor erhalten zu haben, entgegen. Als Zweiter von Gruppe A kratzte Südafrika gegen ein schwaches Südkorea noch die Kurve, bei der vierten Teilnahme steht Bafana Bafana erstmals in der K.o.-Runde. Der Gegner dort steht mit Kanada bereits fest.

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