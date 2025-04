Burgstaller gegen Djurgarden vor Rapid-Comeback

Von: apa

Rapid-Stürmer Guido Burgstaller könnte knapp vier Monate nach dem schweren Angriff auf ihn in der Wiener Innenstadt wieder Teil eines Kaders am Spieltag sein. Der Kärntner flog am Mittwoch mit dem Team nach Stockholm, wo am Donnerstag das Viertelfinal-Hinspiel in der Fußball-Conference-League gegen Djurgårdens IF auf dem Programm steht. Ein 23-Jähriger hatte Burgstaller im Dezember einen Faustschlag versetzt, der Sportler zog sich beim Sturz eine schwere Kopfverletzung zu.

“Wir nehmen ihn nur mit, wenn er fit ist. Ich nehme ja keinen Touristen mit”, stellte Rapid-Trainer Robert Klauß vor dem Abflug am Flughafen Schwechat fest. Der 35-jährige Burgstaller habe die vergangenen zwei, drei Wochen “regelmäßig” mit der Mannschaft trainiert. Er habe die ärztliche Freigabe erhalten, sagte der Deutsche, auch bei Kopfbällen sei der Spieler voll belastbar. “Dann entscheiden wir morgen vom Spielverlauf her, und wie es ausschaut, ob es sinnvoll ist. Aber auf alle Fälle nehmen wir ihn mit, weil er eine Option ist”, betonte Klauß. Burgstaller könne mit seiner Erfahrung und seiner Art von Fußball viele Dinge kompensieren.

Angreifer fasste bedingte Haftstrafe aus

Burgstaller hatte seit der Tat am 14. Dezember 2024 vor einer Innenstadt-Disco kein Bewerbsspiel mehr bestritten. Er erlitt bei dem Angriff laut gerichtsmedizinischem Gutachten einen Berstungsbruch des Schädels und Prellungen im Bereich beider Stirnlappen sowie im Bereich des linken Kleinhirns, die mit Blutungen zwischen den Hirnhäuten verbunden waren. Zudem kam es zu einer linksseitigen Innenohrschwerhörigkeit, darüber hinaus wurden auch sein Geschmackssinn und Geruchssinn beeinträchtigt.

Burgstallers Angreifer wurde Ende März am Wiener Landesgericht zu 16 Monaten bedingter Haft verurteilt. Der Richter sprach in der Urteilsbegründung von einer “Impulstat aus Dummheit.” Das Urteil ist nicht rechtskräftig.