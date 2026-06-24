Das war die Nacht – Kolumbien weiter, England enttäuscht

Von: apa

England hat bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada am Dienstag mit einem 0:0 gegen Ghana enttäuscht und führt punktgleich mit den Afrikanern Gruppe L an. Einen Zähler dahinter wahrte Kroatien mit einem 1:0 über Panama seine Aufstiegschance. In Gruppe K markierte Cristiano Ronaldo beim 5:1 von Portugal gegen Usbekistan einen Doppelpack, über das vorzeitige Weiterkommen jubelte aber Kolumbien: Der Geheimfavorit zwang das Defensivbollwerk Kongos mit 1:0 in die Knie.

Daniel Munoz war mit seinem Tor (76.) in Guadalajara Mann eines Spiels, in dem Kolumbien lange an Kongos überragendem Tormann Lionel Mpasi verzweifelte. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel buchten die Südamerikaner im Finish doch noch das Ticket für die K.o.-Runde, in der Nacht von Samstag auf Sonntag reicht gegen Portugal schon ein Remis für den Gruppensieg. Gut möglich, dass dann auch Altmeister Ronaldo wieder in Hochform agiert. Gegen Usbekistan hatte der 41-Jährige mit zwei Toren seinen Spaß und brachte seine zuletzt wieder laut gewordenen Kritiker zum Verstummen.

England war bei Dauerregen in Boston zwar das dominante Team, fand gegen die leidenschaftlich verteidigenden Ghanaer aber kaum Lücken. Dass kein Tor fiel, war aber auch Pech. Im Finish ließ Star-Stürmer Harry Kane aus Kurzdistanz einen “Sitzer” aus, England muss auf das abschließende Duell mit Panama (Samstag) warten, um den Aufstieg zu fixieren. Die Mittelamerikaner sind diesbezüglich schon aus dem Rennen. Kroatien genügte in Toronto gegen einen immer wieder gefährlichen Außenseiter ein minimalistischer Auftritt und ein Tor von Ante Budimir (54.), um erstmals anzuschreiben.