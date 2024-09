Der FISI Golf Charity Cup begeistert jedes Jahr aufs Neue

Von: mk

St. Leonhard in Passeier – Am vergangenen Samstag war der Golfclub Passeier in St. Leonhard Schauplatz der fünften Ausgabe des FISI Golf Charity Cups „White Meets Green“. Zu diesem Golfturnier wurden Nachwuchssportler, Sponsoren, Gönner, Freunde und Funktionäre des Südtiroler Landeswintersportverbandes eingeladen. Das Event stand im Zeichen des guten Zwecks, denn es konnten 27.000 Euro für das FISI Südtirol Fördertopfsystem gesammelt werden.

Der FISI Golf Charity Cup ist nicht nur ein zur Tradition gewordener Treffpunkt für Funktionäre, Sponsoren und Freunde des Südtiroler Landeswintersportverbandes, er ist auch eine Plattform für den Fördertopf, der jedes Jahr unter den Südtiroler Vereinen ausgeschüttet wird. Das bei „White Meets Green“ gesammelte Geld wird nämlich vollständig in den Fördertopf eingezahlt und danach unter den heimischen Wintersportvereinen verteilt. Bei der fünften Ausgabe am Samstag kamen insgesamt 27.000 Euro von 44 verschiedenen Sponsoren zusammen.

Los ging es auf dem Golfplatz in St. Leonhard mit einem Weißwurstfrühstück, dann ging es schon zum Sportlichen. Alle Teilnehmer wurden je nach Handicap in drei Leistungsgruppen unterteilt. In der ersten Kategorie gewann ausgerechnet der Präsident des Landeswintersportverbandes Südtirol, Markus Ortler, mit 41 Punkten, dicht gefolgt von Philipp Putzer (40) und Daniel Fuchsberger (38). In der zweiten Kategorie setzte sich Moritz Müller mit 42 Punkten durch, einen Punkt vor Stefan Berlanda (41), Dritte wurde Karin Schnitzer (40). In der dritten Kategorie sorgte Simon Lochmann für eine Machtdemonstration, mit 60 Punkten lag er zwölf Punkte vor dem Zweitplatzierten, seinem Bruder Tommy Lochmann (48). Auf Platz drei landete Peter Paul Tschöll mit 47 Punkten.

In der Mannschaftswertung setzten sich ebenfalls die Gebrüder Lochmann durch, die gemeinsam mit Emil Hofer für Autoservice Glurns spielten. Gemeinsam brachten sie es auf 134 Punkte. Die Brutto-Sieger waren bei den Damen Manuela Mahlknecht (22 Punkte) und bei den Herren Lukas Holzner (37 Punkte). Den „Longest Drive“ der Männer schaffte Lukas Pichler bei Loch 3, jenen der Damen holte sich Kerstin Müller am 18. Loch. Den „Nearest-to-the-Pin“-Preis sicherten sich Michele Grossi am Loch 14 und Markus Ortler am Loch 9.

Gemütliches Beisammensein beim Abendessen

Nach dem Golfturnier war das Programm in St. Leonhard noch nicht zu Ende. Es stand nämlich ein dreigängiges Abendessen auf dem Programm. Gleichzeitig nutzte Präsident Markus Ortler die Gelegenheit, um sich bei allen Sponsoren, Gönnern und Freunden des Landeswintersportverbandes Südtirol zu bedanken. Unter die Anwesenden hatten sich zu diesem Zeitpunkt auch einige Ehrengäste gemischt. So waren Landesrätin Rosmarie Pamer, Coni-Südtirol-Präsident Alex Tabarelli, Armin Hölzl (Direktor Amt für Sport), Christian Haas und Verena Stuffer (italienischer Wintersportverband FISI), Rainer Senoner (Präsident Weltcup Gröden), Georg Gasser (Geschäftsführer Südtiroler Sporthilfe), Roby Demetz (Präsident Skilehrerverband), Michele Tessadri (Autoindustriale) und viele weitere anwesend.

Außerdem wurden auch einige Sportler kurz auf die Bühne geholt. Andrea Vötter (Kunstbahnrodeln), Marion Oberhofer (Kunstbahnrodeln), Alex Insam (Skispringen) und Aaron Kostner (Nordische Kombination) – alle von der FISI-Südtirol-Initiative Top & Talent – erzählten von ihrer Saisonvorbereitung und ihren Erwartungen. Direkt im Anschluss präsentierte Rainer Senoner auch den Trailer für die Ski-Weltmeisterschaft 2031, welche er mit seinem Team vor drei Monaten nach Gröden geholt hat. Im Anschluss an die Nachspeise wurde dann auch eine Tombola organisiert, bei welcher einige tolle Preise verlost wurden.