Derby Time für die Foxes am Wochenende

Bozen – Für den HCB Südtirol Alperia geht es jetzt Schlag auf Schlag: nach den beiden letzten Erfolgen gegen den KAC und Graz und der Konsolidierung der Tabellenführung steht den Foxes ein „heißes” Wochenende bevor: zuerst das Südtiroler und anschließend das Brenner Derby.

Freitag gegen Pustertal in der Sparkasse Arena

Das morgige Spiel in der Sparkasse Arena spricht für sich selbst und bedarf keiner besonderen Vorstellung. Der zweite Akt des Duells zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem HC Pustertal geht morgen Freitag, 28. Oktober, mit Spielbeginn um 19.45 Uhr in der Sparkasse Arena über die Bühne: Dabei begegnen sich zwei Teams, die nur so von Selbstvertrauen strotzen, denn auch die Gelbschwarzen haben sich wiedergefunden und in den letzten beiden gewonnen Matches ganze 15 Treffer erzielt. Besonders hervorgetan hat sich dabei das Powerplay der Wölfe mit einer Erfolgsquote von 21,9 Prozent und den unterschiedlichen Torschützen: im gestrigen Spiel gegen Innsbruck haben sich acht verschiedene Cracks in die Scorerliste eingetragen. Die erste Begegnung in der laufenden Saison konnten die Weißroten in der Intercable Arena mit 4:3 für sich entscheiden.

Bei Bozen führt ein Trio die interne Liste der Scharfschützen an: Mitch Hults (14 Punkte), Dustin Gazley (13) und Mike Halmo (12), bei Pustertal geht die meiste Gefahr von Olivier Archambault (13 Punkte) aus. Das Tor dürfte auf Bozner Seite Sam Harvey (92,2%) hüten, bei Pusterer wahrscheinlich Tomas Sholl (91,7 Prozent).

Eintrittskarten sind online auf https://www.midaticket.it/eventi/hockey-club-bolzano verfügbar, weiters findet der Vorverkauf heute im HCB Büro von 17.00 bis 19.00 und morgen an den Stadionkassen von 12.30 bis 14.30 und ab 17.45 Uhr statt.

Das Match wird auch direkt über Streaming pay-per-view auf https://live.ice.hockey übertragen.

Coach Glen Hanlon stehen dieselben Spieler wie im Match gegen Graz zur Verfügung, nur Diego Glück wird weiter passen.

Sonntag Auswärtsspiel in Innsbruck

Am Sonntag, 30. Oktober, mit Beginn um 17.30 Uhr geht es für Frank und Co in die TIWAG Arena gegen den HC Innsbruck. Die Tiroler haben die letzten drei Begegnungen allesamt verloren und wollen sich für die 5:1 Niederlage vom 30. September in der Sparkasse Arena revanchieren. Das Innsbrucker Eis ist für die Weißroten immer ein „heißes Pflaster”, aber scheinbar ist der „Auswärtsfluch” durch den Sieg in Graz gebannt worden.

Freitag, 28. Oktober, um 19:45Uhr – Sparkasse Arena, Bozen – Livestream auf https://live.ice.hockey

HCB Südtirol Alperia vs HC Val Pusteria

Sonntag, 30. Oktober, um 17:30Uhr – TIWAG Arena, Innsbruck – Livestream auf https://live.ice.hockey

HC TIWAG Innsbruck vs HCB Südtirol Alperia