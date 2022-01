Die Norwegerinnen trumpfen in der Staffel auf

Antholz – Norwegen hat am Samstagnachmittag beim Biathlon-Weltcup im Antholzertal den ersten Sieg an diesem Wochenende geholt. Die Skandinavierinnen gewannen die 4×6-km-Frauen-Staffel dank einer bärenstarken Leistung von Schlussläuferin Ingrid Landmark Tandrevold. Platz zwei ging an Frankreich. Russland belegte in einem Hundertstelkrimi den dritten Rang vor Gastgeber Italien.

Nach den heutigen beiden Podestplätzen von Johannes Thingnes Bø und Sturla Holm Laegreid im Massenstart der Herren, holten sich die norwegische Frauen-Staffel nur wenige Stunden später das erste Gold an diesem Wochenende in der Südtirol Arena. Norwegen, das ohne der Gesamtweltcup-Führenden Marte Olsbu Røiseland angetreten war, lief lange nicht im Spitzenfeld mit, schaffte dann aber doch noch die Aufholjagd. Am Schießstand zeigten sich vor allem Ida Lien und Schlussläuferin Ingrid Landmark Tandrevold treffsicher, auf den Skiern waren beide bärenstark.

Der heutige Mannschaftsbewerb wurde erst in der Schlussrunde entschieden. Lucie Charvatova ging fast zeitgleich mit Tandrevold in die letzte Schleife, dann aber stürzte die Tschechin unglücklich kurz vor dem letzten Schießen. Somit war die Bahn frei für Tandrevold, die am Schießstand eiskalt blieb und den norwegischen Sieg in trockene Tücher brachte. Am Ende gewannen die Norwegerinnen mit 24 Sekunden Vorsprung auf Russland, das trotz drei Strafrunden noch Silber holte. Für Norwegen ist es die erste Podestplatzierung in diesem Winter.

Hinter Norwegen und Russland lieferte sich die Französin Anais Bescond und Federica Sanfilippo aus Ridnaun ein unglaublich spannendes Kopf-an-Kopf-Duell im Kampf um Bronze. Sanfilippo lag in der Schlussrunde noch weit zurück, machte aber Meter für Meter gut, am Ende musste sie sich jedoch im Photofinish ihrer Gegnerin geschlagen geben. Eine Wahnsinns-Leistung der Südtirolerin und des gesamten italienischen Teams. Auch Lisa Vittozzi (im Einzel hatte sie 12 Fehlschüsse), Lokalmatadorin Dorothea Wierer und die junge Samuela Comola schossen schnell und zielsicher. Am Ende fehlte nur ganz wenig zum ersten Podium in dieser Saison. Rang 5 ging an die überraschend starken US-Amerikanerinnen. Die bitter enttäuschten Tschechinnen wurden schließlich Sechste.

Der Weltcup in Antholz endet am Sonntag mit der 4×7,5-km-Staffel der Männer (12.10 Uhr) und dem Massenstart der Frauen (15.15 Uhr).

Biathlon Weltcup Antholz

Frauen-Staffel 4×6 km

1. Norwegen (Karoline Offigstad Knotten, Tiril Eckhoff, Ida Lien, Indrig Landmark Tandrevold) 1.12.54,1 (1+10)

2. Russland (Valeri Vasnetcova, Kristina Reztsova, Irina Kazakevich, Uliana Nigmatullina) +24,6 (3+12)

3. Frankreich (Chloe Chevalier, Justine Braisaz-Bouchet, Paula Botet, Anais Bescond) +32,6 (0+13)

4. Italien (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Federica Sanfilippo) +32,6 (0+13)

5. USA (Susan Dunklee, Clare Egan, Deedra Irving, Joanne Reid) +50,1 (0+13)

6. Tschechische Republik (Jessica Jislova, Tereza Vobornikova, Marketa Davidova, Lucie Charvatova) +59,8 (0+8)

7. Schweiz (Amy Baserga, Lena Häcki, Elisa Gasparin, Selina Gasparin) +1.03,7 (1+11)

8. Deutschland (Anna Weidl, Franziska Hildbrand, Janina Hettich,Hanna Kebinger) +1.08,2 (0+13)

9. Finnland (Suvi Minkkinen, Mari Eder, Erika Janka, Nastassia Kinnunen) +1.18,9 (0+10)

10. Polen (Monika Hojnisz-Starega, Kamila Zuk, Kinga Zbylut, Anna Maka) +1.36,0 (1+13)

11. Ukraine (Valentina Semerenko, Darya Blashko, Yuliia Dzhima, Olena Bilosiuk) +1.50,9 (1+10)

12. Kanada (Emma Lunder, Sarah Beaudry, Emily Dickson, Megan Bankes) +2.09,7 (0+11)

13. Weißrussland (Dzinara Alimbekava, Iryna Leshchanka, Elena Kruchinkina, Hana Sola) +2.39,5 (3+14)

14. Schweden (Mona Brorsson, Ingela Andersson, Johanna Skottheim, Annie Lind) +3.20,0 (1+5)