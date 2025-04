Doch noch eine gute Nachricht für die Foxes

Von: ka

Bozen – Der EC-KAC steht erneut im Finale der win2day ICE Hockey League. Die Klagenfurter setzten sich in einem dramatischen siebten Halbfinalspiel gegen die Steinbach Black Wings Linz knapp mit 2:0 durch. Raphael Herburger (38.) und Nick Petersen (53.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Im Finale treffen die „Rotjacken“, für die es die insgesamt zwölfte Finalteilnahme seit der Liganeugründung ist, wie bereits in der vergangenen Saison auf Salzburg. Die „best-of-7“-Finalserie beginnt am Freitag in der Heidi Horten-Arena in Klagenfurt.

Durch das Ausscheiden der Black Wings sicherte sich der HCB Südtirol Alperia das dritte Ticket für die kommende Champions Hockey League-Saison. Die „Füchse“ belegten in der Regular Season den dritten Platz und werden somit gemeinsam mit dem KAC und Salzburg die win2day ICE Hockey League in der CHL-Saison 2025/26 vertreten.

Auch das Entscheidungsspiel war nichts für schwache Nerven. Zunächst dominierten wieder die Defensivreihen beider Teams das Geschehen, sodass es bis zur 37. Minute dauerte, ehe das erste Tor der Partie fiel. Raphael Herburger fälschte einen Schuss von Jasper Jensen Aabo unhaltbar ab – ein Treffer, der sich zu diesem Zeitpunkt nicht abgezeichnet hatte.

Beim 1:0 für die Hausherren blieb es bis zur 53. Minute, als Nick Petersen mit einem präzisen Schuss in Überzahl auf 2:0 erhöhte. Für den Kanadier war es bereits das 29. Postseason-Tor für die Klagenfurter. Vorausgegangen war eine Strafzeit gegen Raphael Wolf wegen hohen Stocks.

In den letzten Spielminuten verpasste es Linz, noch einmal in die Partie zurückzukommen, da Brian Lebler eine Strafe erhielt. Zwar verließ Linz’ Schlussmann Rasmus Tirronen das Eis zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers, doch die Gäste fanden keinen Weg mehr zurück ins Spiel. Damit musste sich Linz erst zum zweiten Mal in einem Spiel sieben geschlagen geben. Der KAC hingegen gewann erst zum zweiten Mal ein entscheidendes siebtes Spiel.

Im Finale kommt es nun zur Neuauflage gegen Salzburg. Die „best-of-7“-Finalserie beginnt am Freitag in der Heidi Horten-Arena in Klagenfurt. PULS 24 und JOYN übertragen den Finalauftakt ab 19:05 Uhr live.

win2day ICE Hockey League: Dienstag, 01.04.2025:

EC-KAC – Steinbach Black Wings Linz 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Referees: OFNER, STERNAT, Mantovani, Nothegger. | Zuschauer: 4.403

Endstand in der „best-of-7“-Serie: 4:3

Goals KAC: 1:0 Herburger R. (38.), 2:0 Petersen N. (53./PP1)