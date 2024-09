FCS Women schlagen Jesina deutlich

Von: ka

Jesi/Bozen – Im Rahmen des 3. Spieltags, des ersten Auswärtsspiels für die Weißroten nach dem spielfreien letzten Wochenende, besiegen die Mädels von Mister Santuari die bisher ungeschlagene Formation aus den Marken dank eines Doppelpacks von Pföstl sowie der Tore von Fischer und Huber mit 4:0 (0:0)

Auch das erste Auswärtsspiel dieser noch jungen Saison gestalten die FCS Women erfolgreich: nach dem spielfreien vergangenen Wochenende und dem gelungenen Heimdebüt gegen Real Vicenza zum Auftakt holen sich die Mädels unter der Leitung von Mister Ruggero Santuari am 3. Spieltag ihrer zweiten Serie C-Saison in Folge beim bis dato noch ungeschlagenen Team von Jesina Aurora (ein Sieg, ein Remis) einen souveränen 4:0 (0:0)-Erfolg. Bereits in Halbzeit eins zeigen sich die Weißroten überlegen, Tore sollten allerdings auf einem schwer bespielbaren Rasenplatz noch keine fallen. Kurz nach dem Seitenwechsel klappt es mit der Führung: Markart holt einen Elfmeter für die Gäste heraus, Pföstl verwandelt den Strafstoß zum 1:0 (52.). Eine knappe Viertelstunde später erhöhen die FCS-Damen auf 2:0 – Prearo mit der maßgenauen Flanke auf Pföstl, die auf der Höhe des ersten Pfostens den Ball über die Linie drückt (65.). In Spielminute 72 machen die Weißroten endgültig den Deckel drauf: im Rahmen einer sehenswerten Aktion findet Ruaben Markart, die wiederum Fischer in Szene setzt – letztere lässt Jesina-Keeper Jabon aussteigen und trifft zum 3:0. In der Schlussphase kommen die Gäste noch zu ihrem vierten Tor, einen präzisen Pass von Stockner kann Huber diagonal zum 4:0-Endstand verwerten (86.). Am kommenden Sonntag kehren die FCS Women ins FCS Center zurück, um Chieti Femminile zu empfangen.

JESINA AURORA – FC SÜDTIROL 0:4 (0:0)

JESINA AURORA: Dal Bon, Daple Pindo, Costadura (80. Fabbozzi), Verdini, Gambini, Ciccarelli (52. Zambonelli), Montesi, Fiorella, Huelle (57. Cavagna), Odriscoll (78. Coscia), Tiozzo (66. Lancioni)

Auf der Ersatzbank: Piersantelli, Carloni, Meschianti

Trainer: Mattia Casaccia

FC SÜDTIROL: Holzer, Peer (74. Dorfmann), Oberhuber, Vuerich, Varrone (57. Ruaben), Kiem, Markart, Santin (52. Stockner), Bielak (57. Fischer), Pföstl, Prearo (81. Huber)

Auf der Ersatzbank: Graus, Tschöll

Trainer: Ruggero Santuari

SCHIEDSRICHTER: Giovanni Gianni (Reggio Emilia) | M. Micheli (Jesi) & L. Tiberi (Ancona)

TORE: 0:1 & 0:2 Pföstl (Elfmeter 52., 64.), 0:3 Fischer (72.), 0:4 Huber (86.)