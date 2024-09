Finalneuauflage in der Preseason

Von: mk

Bozen – Von Freitag bis Sonntag stehen insgesamt elf Preseason-Spiele mit Alps Hockey League-Beteiligung am Programm. Dabei kommt es unter anderem zur Finalneuauflage der vergangenen Saison, zwischen den Rittner Buam SkyAlps und S.G. Cortina Hafro. Außerdem duelliert sich gleich drei Mal ein AHL-Verein mit einem Team aus der win2day ICE Hockey League.

Ritten und Cortina stehen sich am Samstag um 20.00 Uhr in Klobenstein gegenüber. In der vergangenen Saison duellierten sich beide Teams sowohl im Finale der Alps Hockey League als auch im Finale der Serie A. Beide Male triumphierten die „Buam“. Bereits einen Tag zuvor gastiert Ritten beim SV Kaltern. Ebenfalls am Freitag sind aus der Alps Hockey League die Hockey Unterland Cavaliers, der EC Bregenzerwald und die Red Bull Hockey Juniors im Einsatz. Die Juniors bestreiten außerdem am Sonntag ein Vorbereitungsspiel.

Drei Duelle AHL vs. ICE

Am Samstag und Sonntag kommt es gleich drei Mal zum Duell Alps Hockey League gegen win2day ICE Hockey League. Beim Hansjörg Brunner Memorial in Meran trifft am Samstag der HC Meran/o Pircher auf den HCB Südtirol Alperia. Im zweiten Spiel des Turniers bekommt es der HCM mit dem EV Landshut zu tun. Der EK Die Zeller Eisbären empfängt die spusu Vienna Capitals und SIJ Acroni Jesenice gastiert beim EC iDM Wärmepumpen VSV.

Ligainternes Duell zwischen Kitzbühel und Sterzing

An diesem Wochenende kommt es zudem zu einem ligainternen Duell zwischen dem EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel und den Wipptal Broncos Weihenstephan. In der neuen Ligasaison stehen sich beide Teams erstmals am 10. Oktober gegenüber.