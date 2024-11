Foxes erobern die Stadthalle im Penaltyschießen

Von: ka

Bozen – Dritter Sieg in Folge für den HCB Südtirol Alperia, der sich mit 2:1 im Penaltyschießen gegen den EC iDM Wärmepumpen VSV durchsetzt. Nach den Toren von Frigo und Rebernig in der regulären Spielzeit entscheidet Bradley das Duell im Shootout. Der MVP des Abends ist jedoch Sam Harvey: Der weiß-rote Torhüter pariert 45 der 46 Schüsse der Österreicher und beendet das Spiel mit einer Fangquote von 97,8 %.

Der Spielverlauf:

Coach Glen Hanlon setzt auf das gleiche Lineup wie am Samstagabend: Miglioranzi (könnte am Freitag zurückkehren), Brunner (spielt morgen in Meran) und Halmo (Turnover) fehlen.

Die Foxes starten gut ins Spiel, können das erste Powerplay des Abends jedoch nicht nutzen. Doch bereits in der 7. Minute gelingt den Weiß-Roten der Führungstreffer: Nach einem sehenswerten Solo zwingt Frigo Schmidt zu einer Parade, der Puck prallt jedoch von Walls Körper ab und überschreitet die Torlinie. Bozen bleibt gefährlich, etwa durch McClure, der aus kurzer Distanz die Latte trifft. Der VSV erhöht das Tempo, und Harvey zeigt erste Glanzparaden gegen Coatta und Hancock. Gegen Ende des Drittels drängen die Gäste auf das 2:0, doch sowohl Bourque als auch Bradley bleiben erfolglos.

Die Hausherren kommen mit mehr Schwung aus der Kabine und lassen – abgesehen von einer Chance von Helewka und Salinitri – kaum noch etwas zu. Harvey muss einige herausragende Paraden zeigen, um die knappe Bozner Führung zu halten. Die Südtiroler werden in Unterzahl wieder gefährlich, doch Schmidt ist zur Stelle. Der VSV vergibt eine 3-gegen-1-Chance, und kurz darauf wird Christoffer wegen eines Checks gegen den Kopf des Feldes verwiesen. Die Gastgeber haben fünf Minuten Powerplay, darunter zwei Minuten in doppelter Überzahl, doch das Bozner Penaltykilling ist brillant und lässt nur wenige Chancen zu. Kurz vor der Sirene vergibt Bozen seinerseits eine 3-gegen-1-Gelegenheit vor Schmidt.

Das dritte Drittel startet ausgeglichen, der VSV hat jedoch die besseren Chancen und gleicht in der 50. Minute im Powerplay durch Rebernig aus, der einen Abpraller an Harvey vorbei ins Tor bringt. Die Weiß-Roten versuchen eine Reaktion zu zeigen, doch Schmidt hält stand, während Harvey kurz vor Schluss erneut über sich hinauswächst.

In der Verlängerung haben beide Teams hochkarätige Chancen. Wall scheitert am Pfosten und an Harvey, während Schmidt auf der Gegenseite ebenfalls glänzt und das 1:1 hält. Im Penaltyschießen ist es schließlich Bradley, der den Foxes den Zusatzpunkt sichert.

Frank und Co. kehren am Wochenende aufs Eis zurück: Am Freitag gegen den KAC und am Samstag gegen die Graz99ers – beide Spiele finden zu Hause statt.

EC iDM Wärmepumpen VSV – HCB Südtirol Alperia 1 – 2 SO [0-1; 0-0; 1-0; 0-0; 0-1]

Tore: 06:33 Luca Frigo (0-1); 49:52 Maximilian Rebernig PP1 (1-1); Entscheidender Penalty: Matt Bradley

Torschüsse: 46-37

Strafminuten: 10-37

Schiedsrichter: Kainberger, Zrnic / Hribar, Zgonc

Zuschauer: 3.001