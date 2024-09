Frankfurt kommt nach 3:1-Führung gegen Pilsen nur zu 3:3

Von: apa

Eintracht Frankfurt ist am Donnerstag mit einem 3:3 (1:1) gegen Viktoria Pilsen in die Europa-League-Ligaphase gestolpert. Die Elf von Dino Toppmöller gab dabei eine 3:1-Führung zur 67. Minute noch aus der Hand. Auch Vorsaisons-Halbfinalist AS Roma musste sich zuhause gegen Athletic Bilbao mit einem 1:1 (1:0) bescheiden. Erfolge gab es hingegen für die Glasgow Rangers, Ajax Amsterdam oder Olympique Lyon.

Frankfurt tat sich vor eigenem Publikum trotz klaren Ballbesitzvorteils und des Führungstreffers durch Hugo Ekitike (38.) lange Zeit schwer. Nach dem postwendenden Ausgleich der Gäste durch einen Weitschuss von Pavel Sulc (41.) dauerte es bis zur Stundenfrist, ehe Junior Dina Ebimbe (62.) und Ex-Salzburger Rasmus Kristensen (66.) nur scheinbar die Vorentscheidung gelang. Pilsens Anschlusstreffer durch Prince Adu (86.) läutete eine späte Drangphase der Tschechen ein, die dank Vaclav Jemelka (93.) in der Nachspielzeit die Überraschung perfekt machten.

Ajax machte beim 4:0-(1:0)-Heimerfolg mit Besiktas Istanbul kurzen Prozess, Mika Godts (51., 73.) trug sich gleich zweimal in die Schützenliste ein. Aufseiten Besiktas’ verzeichnete im Finish (84.) der Wiener Can Keles einen seiner seltenen Einsätze für die Türken. Die Rangers bezwangen Malmö FF auswärts mit 2:0 (1:0), Lyon kam zuhause zu einem 2:0 (0:0) gegen Olympiakos Piräus.

Siege gab es auch für die Play-off-Gegner der österreichischen Clubs in der Qualifikation: FCSB Bukarest fertigte den lettischen Vertreter RFS mit 4:1 ab, Sporting Braga drehte im Finish dank Doppelpacker Bruma (88., 95./Elfer) die Partie gegen Maccabi Tel Aviv und siegte noch 2:1 (0:1).