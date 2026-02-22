Freiburg setzt Heimserie mit 2:1 gegen Gladbach fort

Von: apa

Der SC Freiburg hat seine Heimserie in der deutschen Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Breisgauer landeten am Sonntag mit einem 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach den fünften Sieg im fünften Pflichtspiel seit dem Jahreswechsel im eigenen Stadion. Matthias Ginter (38.) und Igor Matanovic (74.) trafen für die Freiburger, bei denen ÖFB-Teamverteidiger Philipp Lienhart nach seiner Bauchmuskelverletzung zwar wieder im Training steht, aber noch nicht im Kader stand.

Ein Assist von Kevin Stöger reichte Gladbach nicht zu einem Punktgewinn. Der zwei Minuten zuvor eingewechselte Oberösterreicher fand mit einem Corner Haris Tabakovic, der Ex-Austrianer köpfelte zum Anschlusstreffer ein (85.). Die Gladbacher sind bereits sieben Ligaspiele sieglos, die Abstiegsgefahr wird für den auf Rang 14 abgerutschten Traditionsclub immer realer.

Freiburg dagegen spielt als Siebenter weiter um die Europacup-Plätze. Im Halbfinale des DFB-Pokals tritt das Lienhart-Team auswärts gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart an. Tabellenführer und Rekordcupsieger Bayern München gastiert in den Partien am 21./22. April bei Bayer Leverkusen. Das ergab die von Rodel-Olympiasieger Max Langenhan vorgenommene Auslosung am Sonntag.