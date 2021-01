Gewinner wurden gekürt

Brixen – Am Dienstag, 19. Januar hat der SSV Brixen die Gewinner des Schulprojektes #wirbleibensportlich #inkörperundgeist prämiert. Die 5AT des Oberschulzentrums J. PH. Fallmerayer in Brixen darf sich über einen tollen Preis freuen – die Brixner Sportler in Bälde über eine neue Fitness-App.

Im Rahmen der Motivationskampagne #wirbleibensportlich #inkörperundgeist hat der SSV Brixen auch ein Schulprojekt ins Leben gerufen, an dem sich sieben Klassen aus den Brixner Mittel- und Oberschulen beteiligten. Eine Jury wählte vor kurzem daraus die Gewinnerklasse; diese wurde nun prämiert. Die 18 Schüler durften je einen Gutschein des Modegeschäftes „Point Fashion“ in Brixen sowie eine Mütze von „Pnrs Clothing“ in Empfang nehmen.

Großartige Idee. Die von den Schülern erstellte Fitness-App, die mit Trainingsplänen, Grafiken, Timern und Demo-Videos ausgestattet ist, hat die Jury überzeugt. Das Gewinnerprojekt wurde zudem samt komplett durchdachtem Strategie- und Businessplan eingereicht. Die App, die derzeit erst auf dem Papier existiert, soll nun konkret realisiert werden.

„Die Schüler sind sehr motiviert und freuen sich einen Ansporn von außen zu erhalten. Sie wollen am Projekt weiter arbeiten mit dem Ziel, die App bis Schulende fertig zu stellen“, sagt Lehrer Andreas Villscheider, der die Klasse in der Projektphase betreute. Bei der Realisierung sollen die Schüler vom SSV Brixen, aber auch von der Gemeinde Brixen unterstützt werden.

„Konkret soll unsere Unterstützung so aussehen, dass Fachleute aus unserem Verein den Schülern Hilfestellungen in gewissen Bereichen bieten“, so Kerstin Gatterer, Büroleiterin des SSV.

Die App hat nicht nur in der Jury großen Zuspruch erfahren, sondern auch von der Gemeinde Brixen, die ebenso darauf bedacht ist, den Schülern unter die Arme zu greifen.

„Ich finde die Idee dieser App großartig und bin überzeugt, dass man auch in Zukunft immer mehr auf solche mobile Applikationen angewiesen sein wird. Besonders in der derzeitigen Krisenzeit, wollen wir gemeinsam ein Zeichen setzen und beweisen, dass auch in schwierigen Zeiten viel positives erreicht werden kann“, freut sich SSV-Vizepräsident, Claudio Zorzi.