Glanzvoller FCS-Auswärtssieg bei Reggiana

Von: ka

Reggio Emilia/Bozen – Im Rahmen des 5. Spieltags der Serie BKT, dem zweiten Gastspiel der Weißroten, siegt die Formation von Federico Valente bei den Granata Emiliani mit 3:1 (2:1) – es treffen Molina (7.), Arrigoni (40.) und Praszelik (78.), Portanova kann zwischenzeitlich ausgleichen (31.).

Der FC Südtirol ist zurück auf der Siegesstraße: die Formation unter der Leitung von Mister Federico Valente setzt sich im Rahmen des 5. Spieltags der Serie BKT – nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Länderspielpause – im „Mapei Stadium – Città del Tricolore“ von Reggio Emilia mit 3:1 (2:1) bei der AC Reggiana 1919 durch. Molina bringt die Weißroten mit einem Traumtor früh in Führung: nach Zuspiel von Tait fackelt der Schienenspieler nicht lange und trifft wuchtig, unter Mithilfe des linken Pfostens, ins lange linke Eck (7.). Portanova bringt in Spielminute 31 die Partie wieder ins Gleichgewicht: im Anschluss an eine Sampirisi-Ecke zieht er von der Strafraumgrenze ab, der Schuss wird von Odogwu noch abgefälscht und findet seinen Weg ins Tor zum 1:1. Noch vor der Halbzeitpause bringt Arrigoni die Gäste wieder in Front, mit einem Flachschuss von außerhalb der Box trifft er ins linke untere Eck zum 2:1 (40.). In der Schlussphase macht der eingewechselte Praszelik nach Flanke von Martini und Hacken-Ablage von Merkaj mit dem 3:1 alles klar (78.).

DER SPIELBERICHT IM DETAIL MIT ALLEN NENNENSWERTEN AKTIONEN

Die erste Chance gehört den Gastgebern – und ist bereits eine richtig gute: Sampirisi behauptet sich auf der rechten Seite und flankt ins Zentrum, wo Vido zum Kopfball kommt. Poluzzi ist auf der Hut und lenkt den wuchtigen Abschluss glänzend über die Querlatte (5.). Im Gegenzug machen es die Weißroten besser und gehen sogleich mit 1:0 in Führung: Odogwu legt in der Box für Tait ab, welcher wiederum auf rechts im Strafraum für Molina eröffnet – dieser fackelt nicht lange und hämmert das Zuspiel direkt, unter Mithilfe des linken Pfostens, ins lange Eck (7.). Sechs Minuten später eine ähnliche Situation, Molina hält mit seinem ersten Kontakt drauf – dieses Mal ist Bardi zur Stelle, die Aktion wurde aufgrund eines Offensivfouls aber zuvor abgepfiffen (13.). Simone Davi wird in einem Zweikampf härter getroffen und muss in der 21. Minute ausgewechselt werden – für ihn kommt Matteo Rover in die Partie. Die Reaktion der Granata folgt in Minute 24: Fontanarosa flankt von links auf den Kopf von Vergara, dessen Versuch klatscht an die Querlatte.

Drei Zeigerumdrehungen später wird Portanova links in der Box angespielt, zieht mit einem Haken ins Zentrum und schließt ab: sein Drehschuss fällt knapp zu hoch aus (27.). In Minute 31 kommen die Gastgeber zum Ausgleich – eine Flanke von Sampirisi von rechts mutiert zu einem Torschuss und knallt an den Querbalken, Portanova lauert auf den Abpraller, schießt allerdings den vor der Linie postierten Kofler an: im Anschluss an die folgende Stulac-Ecke jedoch macht es der Reggiana-Stürmer besser und trifft von der Strafraumgrenze zum 1:1. Odogwu fälscht den Schuss noch etwas ab. Die Weißroten reagieren: Rover mit einem Sturmlauf auf der rechten Außenbahn, von der Grundlinie legt er einen guten Ball ins Zentrum zu Odogwu, der knapp über das Tor von Bardi köpft – allerdings wird ein Offensivfoul des FCS-Stürmers geahndet (35.). Nach einem Freistoßschema kommt Ceppitelli zum Abschluss, dieser kommt gefährlich auf das Reggiana-Gehäuse, wird aber abgeblockt (38.). In Spielminute 40 bringt Arrigoni nach Assist von Molina mit einem Flachschuss ins linke untere Eck von außerhalb der Box den FCS wieder in Führung (40.).

Der FC Südtirol geht unverändert in den zweiten Spielabschnitt, William Viali, der ehemalige Coach der Weißroten, bringt bei den Gastgebern Fiamozzi für Sampirisi in die Partie. Die Granata kommen gefährlich aus der Kabine, Vergara versucht es per giftigen Aufsetzer rechts in der Box, Poluzzi ist zur Stelle und wehrt glänzend zur Ecke ab (47.). Auf der Gegenseite findet Arrigoni mit einer einstudierten Eckballvariante Molina an der Strafraumgrenze, dessen wuchtiger Volley rauscht knapp am linken Eck vorbei (49.). Unmittelbar darauf revanchiert sich Molina bei Arrigoni, er findet ihn mit einem flachen Zuspiel von links in den Rückraum – Arrigonis Linksschuss geht knapp links am Reggiana-Tor vorbei (50.). In der Schlussphase machen die Weißroten schließlich alles klar: Martini mit dem hohen Ballgewinn auf der rechten Seite, er flankt in die Mitte, wo Merkaj per Hacke für Praszelik ablegt – dieser steht plötzlich alleine vor Bardi und lässt sich diese Chance auf seinen Premierentreffer im Trikot des FCS nicht nehmen: trocken vollendet er zum 3:1-Endstand (78.).

AC REGGIANA 1919 – FC SÜDTIROL 1:3 (1:2)

AC REGGIANA 1919 (4-3-3): 22 Bardi, 24 Fontanarosa (79. 39 Cavallini), 13 Meroni, 4 Rozzio ©, 31 Sampirisi (46. 15 Fiamozzi); 5 Sersanti, 6 Stulac (69. 8 Cigarini), 90 Portanova (69. 27 Maggio); 30 Vergara, 11 Gondo, 10 Vido (56. 18 Okwonkwo)

Auf der Ersatzbank: 99 Sposito, 16 Reinhart, 17 Libutti, 25 Ignacchiti, 29 Urso, 39 Cavallini, 80 Girma, 87 Nahounou

Trainer: William Viali

FC SÜDTIROL (3-4-2-1): 1 Poluzzi; 28 Kofler (82. 19 Pietrangeli), 23 Ceppitelli, 30 Giorgini; 24 S. Davi (21. 7 Rover), 27 Kurtic, 4 Arrigoni, 79 Molina; 21 Tait © (65. 6 Martini), 17 Casiraghi (65. 99 Praszelik); 90 Odogwu (65. 33 Merkaj)

Auf der Ersatzbank: 12 Drago, 22 Tschöll, 2 El Kaouakibi, 9 Crespi, 11 Zedadka, 14 F. Davi, 68 Vimercati

Trainer: Federico Valente

SCHIEDSRICHTER: Valerio Crezzini (Siena) | Die Assistenten: Claudio Barone (Rom 1) & Thomas Miniutti (Maniago) | Vierter Offizieller: Davide Gambino (Alessandria)

VAR: Gianluca Manganiello (Pinerolo) | AVAR: Federico Longo (Paola)

TORE: 0:1 Molina (7.), 1:1 Portanova (31.), 1:2 Arrigoni (40.), 1:3 Praszelik (78.)

DISZIPLINARISCHE MAßNAHMEN: Gelbe Karten – Giorgini (FCS | 45+2.), Martini (FCS | 88.)

ANMERKUNGEN: Milder Nachmittag, Temperaturen um 22°C, großteils heiterer Himmel, Rasen in optimalem Zustand. 8.665 Zuschauer, davon 53 Gästefans.

Eckenverhältnis: 10-5 (3-2) | Nachspielzeit: 2min (+1) + 4min