Gute Ergebnisse beim “Lanaer Meeting”

Lana – Am Sonntag ging auf der Sportanlage von Lana das “Lanaer Meeting” statt, an dem auch zahlreiche Südtiroler Top-Athleten teilnahmen.

Bei den Damen lief die Brunecker Sprinterin Ira Harrasser die 100 m in guten 12.46 Sekunden, außerdem setzte sich die 22-Jährige über 200 m in 25.39 Sekunden durch. Stark präsentierte sich auch Hausherrin Linda Maria Pircher. Die Burgstaller Mehrkämpferin, die für den SV Lana startet, überquerte 1.71 m im Hochsprung und verbesserte somit ihre bisherige Bestmarke um einen Zentimeter. Pirchers Teamkollegin Stephanie Schöpf kam im U18-Kugelstoßen auf 13.33 m, Johanna Rabanser von der SG Eisacktal stoppte die Zeitmessung über 400 m in 59.05 Sekunden.

Bei den Herren zeigte sich Maximilian Springeth von seiner besten Seite. Das Aushängeschild vom Athletic Club 96 Bozen gewann den Weitsprung mit 6.94 m und schraubte somit seine bisherige Bestmarke um stolze 19 Zentimeter noch oben. Auch

Riccardo Vantini vom CSS Leonardo da Vinci konnte in Lana überzeugen. Der Bozner entschied den 400-m-Hürdenlauf in guten 54.47 Sekunden für sich. Hochsprung-Ass Alberto Masera überquerte 1.91 m, während sich Hubert Göller im Speerwurf mit 57.68 m behaupten konnte.

Die Ergebnisse beim Meeting in Lana:

Damen

100m: 1. Ira Harrasser (SSV Bruneck) 12.46

200m: 1. Ira Harrasser (SSV Bruneck) 25.39

400m: 1. Johanna Rabanser (SG Eisacktal) 59.05

1500m: 1. Janina Wild (ASV Deutschnofen) 5:37.61

100m Hürden U18: 1. Aurora Fadanelli (Atletica Trento) 15.49

400m Hürden: 1. Julia Moser (SSV Bruneck) 1:07.31

Hoch: 1. Linda Maria Pircher (SV Lana) 1.71

Weit: 1. Alice Passigato (Fondazione M. Bentegodi) 5.68

Kugel: 1. Milena Tabarelli (Atletica Valli di Non e Sole) 11.10

Kugel U18: 1. Stephanie Schöpf (SV Lana) 13.33

Diskus: 1. Milena Tabarelli (Atletica Valli di Non e Sole) 41.48

Speer U18: 1. Selma Göller (ASC Passeier) 37.42

Herren

100m: 1. Francesco Zatelli (Atletica Trento) 10.79

200m: 1. Francesco Zatelli (Atletica Trento) 21.91

400m: 1. Christian Valt (Athletic Club 96 Bozen) 53.38

1500m: 1. Nicola Vanzetta (US Quercia) 4:07.05

110m Hürden U18: 1. Hannes Kaserer (LAC Vinschgau) 14.81

400m Hürden: 1. Riccardo Vantini (CSS Leonardo da Vinci) 54.47

400m Hürden U18: 1. Manuel Tschinkel (SG Eisacktal) 58.61

Hoch: 1. Alberto Masera (SV Lana) 1.91

Weit: 1. Maximilian Springeth (Athletic Club 96 Bozen) 6.94

Diskus: 1. Alberto Chiusole (Lagarina Crus Team) 42.10

Diskus U20: 1. Daniele Baldessari (US Quercia) 37.86

Diskus U18: 1. Cristian Menapace (Atletica Valli di Non e Sole) 40.61

Speer: 1. Hubert Göller (Athletic Club 96 Bozen) 57.68

Speer U18: 1. Luca Sebastiani (Atletica Clarina Trentino) 47.20