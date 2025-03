Haaser reist zum Weltcup-Finale nach Sun Valley

Von: apa

Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser will beim alpinen Ski-Weltcup-Finale in Sun Valley starten. Wie der ÖSV am Mittwoch mitteilte, reist der Tiroler am Donnerstag in die USA. Über einen Einsatz im Super-G am Sonntag (19.30 Uhr MEZ/live ORF 1) werde kurzfristig entschieden. Haaser hatte sich beim Riesentorlauf in Hafjell am vergangenen Samstag bei einem Sturz Verletzungen im Gesichtsbereich zugezogen und verlor zumindest einen Zahn.