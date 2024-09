Heimpremiere für Sisak und zahlreiche Derbys am Wochenende

Von: mk

Bozen – Die Alps Hockey League wird am Samstag mit sechs Spielen fortgesetzt. Unter anderem kommt es zum Derby zwischen den Adler Stadtwerke Kitzbühel und dem EK Die Zeller Eisbären, außerdem absolviert Liganeuling KHL Sisak sein erstes Heimspiel. Gegner bei der Premiere ist der HC Gherdeina valgardena.it. Gleich doppelt im Einsatz ist der EC Bregenzerwald, der zunächst am Samstag bei SIJ Acroni Jesenice gastiert, einen Tag später sind die Vorarlberger beim zweiten slowenischen Club, HK RST Pellet Celje gefordert, der ebenfalls zwei Mal binnen 24 Stunden im Einsatz ist. Alle Spiele gibt es wie immer im Livestream auf www.valcome.tv zu sehen.

Tabellenführer Adler Stadtwerke Kitzbühel empfängt am Samstag im Derby den EK Die Zeller Eisbären. Die Tiroler starteten eindrucksvoll in die neue Saison. Nach einem 5:1-Auftaktsieg gegen Gröden, fertigten sie am Donnerstag die Red Bull Hockey Juniors auswärts mit 8:1 ab. Mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von +11 liegen die „Adler“ an der Tabellenspitze. Zell am See war im ersten Saisonspiel gegen Unterland mit 3:1 siegreich. Am Donnerstag unterlagen sie bei Meister Ritten mit 1:3. Gegen Kitzbühel konnten die „Eisbären“ die vergangenen vier Spiele für sich entscheiden.

Heimspiele für Ritten und Meran

Zu zwei Lokalduellen kommt es auch in Südtirol. Titelverteidiger Rittner Buam SkyAlps empfängt die Hockey Unterland Cavaliers und der HC Meran/o Pircher bekommt es mit den Wipptal Broncos Weihenstephan zu tun. Während Unterland am Donnerstag eine 3:0-Führung gegen Meran noch aus der Hand gab und am Ende mit 3:4/OT verloren hat, setzte sich Ritten zu Hause gegen Zell am See mit 3:1 durch. Die Broncos wiederum waren am Donnerstag gar nicht im Einsatz, konnten aber bislang beide Saisonspiele gewinnen und liegen auf dem zweiten Tabellenplatz. Gegen Meran setzte sich Sterzing bislang aber nur in zwei von sechs AHL-Duellen durch. Ritten behielt gegen Unterland in drei von sechs Liga-Begegnungen die Oberhand.

Heimpremiere für Sisak

An diesem Wochenende kommt es auch zu einer Premiere, denn Liganeuling KHL Sisak wird in der Alps Hockey League erstmals vor heimischem Publikum auflaufen. Die Kroaten empfangen am Samstag im Ledena dvorana Zibel, welches knapp 2.000 Fans Platz bietet, den HC Gherdeina valgardena.it. Die Südtiroler starteten mit zwei klaren 1:5-Niederlagen gegen Kitzbühel und Cortina in die Saison. Sisak war am Donnerstag erstmals in der Alps Hockey League im Einsatz und unterlag in Jesenice nur knapp mit 2:3/OT. Vergangenes Wochenende überzeugten die Kroaten beim Continental Cup. Mit drei klaren Siegen schafften sie souverän den Aufstieg in die nächste Runde.

Roadtrip für Bregenzerwald

Gleich doppelt im Einsatz ist der EC Bregenzerwald. Die Vorarlberger, die zum Saisonauftakt zu Hause Jesenice mit 2:3/SO unterlagen, treffen am Samstag erneut auf die Slowenen, dieses Mal aber auswärts. Nur einen Tag später schließen sie ihren Roadtrip beim HK RST Pellet Celje, dem zweiten slowenischen Klub ab. Celje war in dieser Saison ebenfalls erst einmal im Einsatz. Zum Saisonauftakt unterlagen sie in Sterzing mit 2:5. Aber auch für Celje ist das Spiel am Sonntag das Zweite binnen 24 Stunden. Am Samstag empfangen die Slowenen die Red Bull Hockey Juniors, die bereits drei Mal im Einsatz waren und bislang einen Sieg feiern konnten.

Alps Hockey League:

Samstag, 28.09.2024:

18.00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – Hockey Unterland Cavaliers

Referees: MOSCHEN, SORAPERRA, Ilmer, Rivis. | >> valcome.tv <<

18.00 Uhr: SIJ Acroni Jesenice – EC Bregenzerwald

Referees: LESNIAK, SNOJ, Jeram, Rinker. | >> valcome.tv <<

18.00 Uhr: HK RST Pellet Celje – Red Bull Hockey Juniors

Referees: LEBEN, OREL, Markizeti, Puff. | >> valcome.tv <<

18.00 Uhr: KHL Sisak – HC Gherdeina valgardena.it

Referees: METZINGER, WIDMANN, Knez, Telesklav. | >> valcome.tv <<

19.00 Uhr: Adler Stadtwerke Kitzbühel – EK Die Zeller Eisbären

Referees: BROCK, HOLZER, Seewald J., Wendner. | >> valcome.tv <<

19.30 Uhr: HC Meran/o Pircher – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: STEFENELLI, VIRTA, Grisenti, Strimitzer. | >> valcome.tv <<

Sonntag, 29.09.2024:

18.00 Uhr: HK RST Pellet Celje – EC Bregenzerwald

Referees: MEIXNER, VOICAN, Legat, Preiser. | >> valcome.tv <<