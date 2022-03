Heimspiel gegen Seregno

Bozen – Zweites aufeinanderfolgendes Heimspiel für den FC Südtirol. Am Sonntag, 20. März treffen die Weißroten im heimischen Drusus-Stadion auf Seregno. Der Spielbeginn für das Match des 33. Spieltags wurde für 14.30 Uhr festgesetzt.

Am Mittwoch feierte der FCS einen 2:0-Heimsieg gegen Pro Sesto. Mit zwei sehenswerten Treffern von Matteo Rover und Davide Voltan führten die Gastgeber bereits nach 25 Minuten mit zwei Toren. In der Tabelle liegt das Team von Coach Javorcic – mit 79 Punkten – weiterhin auf Rang 1. Am Sonntag müssen die Weißroten ohne Giovanni Zaro auskommen: Der 27jährige Innenverteidiger sah am Mittwoch seine zehnte gelbe Karte dieser Meisterschaft und wurde demnach vom Sportrichter für einen Spieltag gesperrt.

Der Gegner

Nach einem schwierigen Start ins neue Kalenderjahr gelang Seregno am Mittwoch der Befreiungsschlag. Das Team von Coach Alberto Mariani bezwang vor heimischer Kulisse den direkten Konkurrenten Legnago mit 2:1. Das Team aus der Provinz Monza und Brianza liegt momentan mit 30 Punkten auf dem 18. Tabellenplatz, hat jedoch nur drei Zähler Rückstand auf Platz 15, welcher den direkten Klassenerhalt bedeutet. Seregno war bisher auswärts erfolgreicher als in der heimischen Arena: In der virtuellen Auswärtstabelle liegen die „Azzurri“ auf Rang neun. Besonders aufpassen muss die FCS-Verteidigung am Sonntag auf Mittelstürmer Andrea Cocco: Der achtfache Serie A-Angreifer hat im Laufe dieser Meisterschaft bereits neun Treffer erzielt.

Alte Bekannte

Seregno verpflichtete im Winter den ehemaligen FCS-Stürmer Simone Dell’Agnello, welcher im neuen Trikot bereits zwei Mal einnetzen konnte. Der 29-Jährige aus Livorno erzielte in der Saison 2013/14 fünf Treffer für die Weißroten (23 Einsätze).

Im Hinspiel trafen die beiden Teams zum allerersten Mal aufeinander. Für die Südtiroler trafen Rover und Odogwu, den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer für Seregno erzielte Borghese.

Der Schiedsrichter

Unparteiischer der Begegnung ist Herr Andrea Calzavara aus der Sektion Varese. Als Assistenten sind Costin Del Santo Spataru (Siena) und Lorenzo Giuggioli (Grosseto) im Einsatz, vierter Offizieller ist Pietro Marangone (Udine).

Das Match wird live auf ElevenSports ausgestrahlt. Weiters kann die Partie auf dem Liveticker des FC Südtirol sowie auf den Frequenzen von Radio Dolomiti und Radio NBC Rete Regione verfolgt werden.