Hockey: Bozen, Graz und Ljubljana dominieren den Saisonstart

Von: luk

Bozen – Die win2day ICE Hockey League 2024/25 hat einen spektakulären Saisonstart hingelegt, bei dem sich drei Teams besonders hervorgetan haben: HCB Südtirol Alperia, die Moser Medical Graz99ers und Olimpija Ljubljana. Alle drei Mannschaften sind mit vier Siegen in die Saison gestartet und haben damit ihre Klubrekorde eingestellt bzw. gebrochen. Bozen, Graz und Ljubljana sind am heutigen Freitag erneut im Einsatz. Die Spiele der fünften Runde gibt es alle im Livestream auf www.live.ice.hockey.

Vier Siege aus vier Spielen, lautet die beeindruckende Bilanz des HCB Südtirol Alperia, der Moser Medical Graz99ers und von Olimpija Ljubljana. Die Foxes und die 99ers blieben dabei gar ohne Punktverlust. Der Liga-Rekord für die meisten Spiele ohne Punktverlust zu Saisonbeginn liegt allerdings noch in weiter Ferne. Die spusu Vienna Capitals halten diesen mit zwölf Siegen in Folge, die sie sowohl in der Saison 2017/18 als auch in der darauffolgenden Saison erreichen konnten. In der ersten dieser beiden Saisonen sogar ohne einen Punkt abgeben zu müssen.

HCB Südtirol Alperia: Neuer Rekord in Reichweite

Der HCB Südtirol Alperia hat mit dem perfekten Start in die Saison nicht nur seine Fans begeistert, sondern auch einen Rekord ins Visier genommen. Mit vier Siegen in Folge und dem Punktemaximum hat das Team aus Bozen seine bisherigen besten Saisonstarts aus den Spielzeiten 2013/14 und 2022/23 eingestellt. Sollten die “Foxes” auch das nächste Spiel gewinnen und erneut drei Punkte holen, würden sie einen neuen Vereinsrekord für „perfekte Spiele“ zu Saisonbeginn aufstellen.

Ein weiterer beeindruckender Meilenstein ist das Torverhältnis. Mit einem herausragenden +12 nach vier Spielen hat der HCB aktuell die beste Tordifferenz in seiner Geschichte nach diesem Zeitraum. Zum Greifen nahe ist zudem die Einstellung seines längsten Saisonstart-Siegesrekords, den Bozen 2013/14 mit sechs Siegen aufgestellt hat.

Moser Medical Graz99ers: Historischer Start

Auch die Moser Medical Graz99ers haben die Saison 2024/25 mit einer beeindruckenden Bilanz begonnen. Vier Siege in den ersten vier Spielen ohne Punktverlust markieren bereits jetzt einen neuen internen Teamrekord seit der Einführung der Dreipunkteregel. In den Saisonen 2002/03 und 2003/04 konnte Graz ebenfalls vier Siege in Serie zum Saisonstart verbuchen, allerdings ohne das Punktemaximum zu erreichen. Mit einem weiteren Sieg würden die 99ers nachdem ihre längste Saisonstart-Siegesserie aufstellen.

Olimpija Ljubljana: Neuer Vereinsrekord

Ebenfalls Grund zum Feiern hat Olimpija Ljubljana. Mit vier Siegen in den ersten vier Spielen hat das slowenische Team einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Noch nie zuvor in ihrer Ligageschichte konnte Olimpija die ersten vier Spiele einer Saison so erfolgreich gestalten.