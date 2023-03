Hoffmann und De Silvestro triumphieren beim 24.  Drei Zinnen Ski Raid

Sexten – Mit dem Österreicher Christian Hoffmann und der Belluneserin Alba De Silvestro setzten sich am Samstag bei besten äußeren Bedingungen zwei Favoriten beim stark besetzten Skitouren-Klassiker in der Dolomitenregion 3 Zinnen durch, der heuer auf einer Alternativstrecke ausgetragen werden musste. Mit Lukas Mangger schaffte es beim 24. Drei Zinnen Ski Raid auch ein Südtiroler auf Podium – der Ridnauner wurde Dritter.

Trotz Schneemangels im freien Gelände wollten die Veranstalter vom ASV Sextner Dolomiten den renommierten Skitouren-Wettkampf ausrichten. So wichen sie auf eine Alternativstrecke mit Start am Haus Sexten und Ziel an der Bergstation des Helmjets aus, die 11,7 Kilometer lang war und auf der es 1462 Höhenmeter im Aufstieg und deren 739 in der Abfahrt zu bewältigen gab. Eine Distanz, die Christian Hoffmann (Ramsau) mit der Siegerzeit von 1:24.21 Stunden am schnellsten bewältigte. Der Skilanglauf-Olympiasieger über 30 km Freistil von Salt Lake City (2002) verwies Pietro Festini Purlan aus Comelgo (1:27.47) und den Ridnauner Lukas Mangger (1:28.52) auf die Plätze.

„Ich bin natürlich sehr zufrieden mit meiner Leistung und freue mich über den Tagessieg. Es war nicht ganz einfach, weil die Aufstiege steil und ziemlich eisig waren. Aber es ist toll, dass wir den Wettkampf trotzdem austragen konnten und deshalb ein großes Dankeschön an den Veranstalter“, sagte Hoffmann. Der Drittplatzierte, Lukas Mangger, meinte hingegen: „Die Bedingungen sind mir überhaupt nicht entgegengekommen. Auch die erste Abfahrt hatte es in sich. Es war aber trotzdem ein toller und vor allem stark besetzter Wettkampf. Der dritte Platz geht schon so in Ordnung“, sagte der 26-Jährige. Mit Michael Nocker (4./Percha) und Horst Kofler (6./Olang) schafften es übrigens zwei weitere Skibergsteiger aus Südtirol in die Top-10.

WM-Medaillengewinnerin De Silvestro in einer eigenen Liga

Bei den Damen gab ebenfalls die Top-Favoritin den Ton an. Alba De Silvestro, die vergangene Woche bei den Weltmeisterschaften im Skibergsteigen bei vier Starts drei Medaillen einheimsen konnte, setzte sich beim 24. Drei Zinnen Ski Raid in 1:38.28 Stunden durch. Die 27-Jährige aus Padola in Comelico Superiore, die mittlerweile aber in der Provinz Sondrio zu Hause ist, ließ ihre italienischen Landsfrauen Cecilia De Filippo Roia (1:45.02) und Samantha Bertolina (1:46.08) mit großem Abstand hinter sich. Und das, obwohl sie nach einer Zahnbehandlung im Laufe der vergangenen Woche und der Einnahme von Antibiotika geschwächt ins Rennen gegangen war.

„Nach der intensiven WM und der Zahnbehandlung habe ich es in der vergangenen Woche ein wenig gemütlicher angehen lassen und bin daher nicht in Top-Form angetreten. Trotzdem will ich gewinnen, wenn ich bei einem Wettkampf an den Start gehe. Das ist mir auch gelungen. Es hat auf alle Fälle sehr viel Spaß gemacht, wenngleich die Aufstiege – vor allem die erste Rampe gleich nach dem Start – sehr anstrengend waren“, sagte Alba De Silestro im Ziel auf 2050 Metern Meereshöhe.

Auch die Amateure mit starken Leistungen

Am Drei Zinnen Ski Raid nahmen nicht nur lizenzierte Skibergsteiger teil. Am Start waren auch zahlreiche Amateurinnen und Amateure, die fünf Minuten nach den Topathletinnen und -athleten auf die Strecke geschickt wurden. Bei den Männern gab es einen österreichischen Dreifach-Erfolg: Die beiden Zillertaler Daniel Kopp und Simon Stock belegten die Positionen eins und zwei, vor Manfred Höflehner vom WSV Ramsau. Kopps Siegerzeit betrug 1:39.02 Stunden. Den Wettkampf der Frauen entschied Evi Gudelius aus Deutschland vor ihrer Landsfrau Martina Pomper und der „Azzurra“ Michela Foresti für sich. Gudelius erreichte das Ziel nach 1:56.21 Stunden. Astrid Renzler aus St. Lorenzen belegte den vierten Platz. Als letzter Teilnehmer erreichte das Sarner Urgestein Josef Thaler – Jahrgang 1947 – mit einer Zeit von 3:02.40 Stunden das Ziel.

Zufrieden Bilanz zogen die Veranstalter. „Natürlich wären wir lieber auf der Originalstrecke unterwegs gewesen, aber wir sind froh, dass der 24. Drei Zinnen Ski Raid überhaupt stattfinden konnte. Deshalb möchten wir uns auch bei der 3 Zinnen AG für die Unterstützung bedanken. Außerdem sind alle Starterinnen und Starter heil im Ziel angekommen. Es war ein spannender Wettkampf mit einem hochkarätigen Teilnehmerfeld und starken Leistungen. Es dürfen sich alle als Siegerin oder Sieger fühlen, die die 11,7 Kilometer mit fast 1500 Höhenmetern im Aufstieg zurückgelegt haben. Nun geht es in die Vorbereitung des 26. Südtirol Drei Zinnen Alpine Run am Samstag, 9. September 2023, für den es auch wieder eine Kombiwertung mit dem Drei Zinnen Ski Raid geben wird“, sagte OK-Chef Alfred Prenn abschließend.

Ergebnisse 24. Drei Zinnen Ski Raid

Männer:

1. Christian Hoffmann AUT/Fischer Sports 1:24.21

2. Pietro Festini Purlan ITA/ASD Unione Sportiva Val Padola 1:27.47

3. Lukas Mangger ITA/Dynafit Team 1:28.52

4. Michael Nocker ITA/skinfitcrew 1:32.24

5. Filippo Curtoni ITA/Sci Club Valtartano 1:37.26

Frauen:

1. Alba De Silvestro ITA/Centro Sportivo Esercito 1:38.28

2. Cecilia De Filippo Roia ITA/SC Dolomiti Ski-Alp ASD 1:45.02

3. Samantha Bertolina ITA/Comando Legione Carabinieri TN/AA 1:46.08

4. Martina De Silvestro ITA/Val Visdende Ski Alp 1:48.58

5. Silvia Berra ITA/Centro Sportivo Esercito 1:53.37