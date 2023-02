In Reinswald ist alles bereit für den Europacup der Ski-Ladies

Reinswald – In der kommenden Woche geht ein Südtiroler Europacup-Klassiker im Alpinen Skisport über die Bühne. Am Montag, 6. und Dienstag, 7. Februar gastiert die zweithöchste Wettkampfserie bereits zum 17. Mal im Sarntal. An den beiden Renntagen wird auf der perfekt präparierten Schöneben-Piste im Skigebiet Reinswald jeweils ab 10.00 Uhr ein Super-G ausgetragen.

Der Saisonhöhepunkt im Alpinen Skisport steigt ab der kommenden Woche zweifelsohne im Rahmen der Weltmeisterschaften in Courchevel-Méribel, wo es in 14 Tagen nicht weniger als 13 Medaillenentscheidungen geben wird. Doch auch das „normale“ Tagesgeschäft im internationalen Skirennsport geht weiter. Und dazu zählen auch jene beiden Europacup-Rennen, die am Montag, 6. und Dienstag, 7. Februar im Sarntal ausgetragen werden. 100 Skisportlerinnen aus zwölf Nationen haben sich bis dato zu den beiden Super-Gs angemeldet, die jeweils um 10.00 Uhr beginnen. Der italienische Wintersportverband FISI stellt mit 31 gemeldeten Athletinnen erwartungsgemäß das stärkste Kontingent, gefolgt von Österreich (19) und der Schweiz (15).

Mit Sicherheit nicht am Start ist kommende Woche Vorjahressiegerin Franziska Gritsch. Die Ötztalerin hat im vergangenen Winter beide Super-Gs im Sarntal gewonnen und damit für die Europacupsiege 19 und 20 des österreichischen Teams im Südtiroler Skiressort gesorgt. In der laufenden Saison lieferte die 25-Jährige vor allem im Slalom bärenstarke Ergebnisse (vier Mal in den Top Ten), wodurch sie bei der WM in Frankreich zu den Fixstarterinnen im ÖSV-Team zählt. Von jenen Athletinnen, die es im vergangenen Jahr in Reinswald aufs Podium schafften, scheinen Lokalmatadorin Karoline Pichler (Petersberg), sowie die Österreicherinnen Vanessa Nussbaumer und Christina Ager in der provisorischen Nennliste auf. Mit der Empfehlung von zwei Siegen (im Super-G) und einem zweiten Platz (in der Alpinen Kombination) bei den Sarner Europacuprennen im Jahr 2020 reist Nadine Fest – ebenfalls vom starken ÖSV-Team – in Reinswald an.

Reinswald freut sich auf die Europacup-Rennen Nummer 54 und 55

Organisatorisch läuft im Sarntal alles nach Plan. Das eingespielte Team um den engagierten Europacup-Koordinator Luis Hofer hat in den vergangenen Wochen seine Hausaufgaben gemacht. „Wir sind bereit für die Europacup-Rennen Nummer 54 und 55, die bei uns im Sarntal ausgetragen werden. Die Piste befindet sich in einem ausgezeichneten Zustand. Davon konnte sich vergangene Woche etwa die österreichische Nationalmannschaft der Damen überzeugen, die in Hinblick auf die WM in Frankreich bei uns trainiert hat. Deshalb war auch die Schneekontrolle am vergangenen Samstag eine reine Formalität. Das gesamte OK-Team freut sich auf diese Rennen, die für das Sarntal den sportlichen Höhepunkt im Kalenderjahr darstellen“, sagt Luis Hofer.

Erster offizieller Akt des 17. FIS Europacups Ski Alpin im Sarntal ist am Sonntagabend die Mannschaftsführersitzung, in dessen Rahmen die Startnummern für den ersten Super-G am Montag, 6. Februar ausgelost werden.

17. FIS Europacup Ski Alpin Sarntal – Programm

Sonntag, 5. Februar 2023

19.00: Team Captains Meeting

Montag, 6. Februar 2023

10.00: Start Super-G Frauen

Dienstag, 7. Februar 2023

10.00: Start Super-G Frauen