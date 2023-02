Internationales Hockeyturnier in Bozen erinnert an Michele Bolognini

Bozen – Vier Nationalmannschaften kämpfen ab morgigem Donnerstag in der Eiswelle von Bozen um den Titel des Hockeyturniers “Michele Bolognini“. Mit dieser Namensgebung erinnern die Organisatoren an den am 19. Februar 2022 verstorbenen Vizechefredakteur im Landespresseamt, der gleichzeitig für viele Jahre durch seine Berichterstattung in Printmedien, Radio und Fernsehen auch eine anerkannte “Stimme” des Eishockeysports war.

Landeshauptmann und Sportlandesrat Arno Kompatscher freut sich in zweifacher Hinsicht: “Zum einen stellt ein internationaler Bewerb auf diesem Niveau erneut den hohen Stellenwert des Sports in Südtirol unter Beweis. Vor allem aber freut es uns, dass dieses Turnier an einen ebenso kompetenten wie wertvollen Mitarbeiter der Landesverwaltung erinnert.” Kompatscher dankt den Turnierveranstaltern: “Diese Widmung gibt uns die Gelegenheit, uns dankbar und anerkennend an den ehemaligen Vizechefredakteur Bolognini zu erinnern.”

“Auch im Presseamt ist Michele ein Jahr nach seinem allzu frühen Tod in bleibender Erinnerung”, ergänzt Chefredakteur Guido Steinegger: “Er hat journalistische Kompetenz mit Leidenschaft für den Beruf verbunden. Dies hat ihn sowohl in der Landesverwaltung als auch in der Sportberichterstattung wertvoll und unverwechselbar gemacht.”