Italien 0:0 gegen Türkei – Heimsiege von Portugal, Schweiz

Von: apa

Zehn Tage vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ist Italien in seinem vorletzten Testspiel sieglos geblieben. Der Titelverteidiger kam in Bologna gegen die Türkei nicht über ein 0:0 hinaus. EM-Mitfavorit Portugal besiegte ohne Cristiano Ronaldo Finnland nach 3:0-Führung mit 4:2 (2:0). Die Schweiz, die Österreich zur EM-Generalprobe am Samstag in St. Gallen empfängt, gewann gegen Estland problemlos 4:0 (1:0).

In Lissabon brachte Ruben Dias die Portugiesen gegen die nicht für die EM qualifizierten Finnen in Führung (17.). Einen vom österreichischen Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca verhängten Elfmeter verwertete Diogo Jota in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 2:0 (45.+4). Nach dem dritten Tor durch Bruno Fernandes (55.) kam Finnland durch einen Doppelschlag von Teemu Pukki (73., 77.) auf 2:3 heran, Fernandes machte in der 84. Minute aber alles klar. Die Vorarbeit leistete Francisco Conceicao, der drei Tore einleitete.

Den deutlichsten Sieg am Dienstag feierte die Schweiz. Steven Zuber (20.), Zeki Amdouni (47.), Nico Elvedi (63.) und Xherdan Shaqiri per Elfmeter (70.) trafen für die Eidgenossen in Luzern. Die vom ehemaligen GAK-Legionär Matjaz Kek trainierten Slowenen gewannen in Ljubljana gegen Armenien mit 2:1 (1:0). Tomi Horvat war bis zur 71. Minute im Einsatz, sein Sturm-Graz-Clubkollege Jon Gorenc Stankovic wurde in der 79. Minute eingewechselt. Irland besiegte Ungarn durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 2:1 (1:1), Rumänien und Bulgarien trennten sich torlos.