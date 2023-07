Italienpokal-Debüt gegen Sampdoria

Bozen – In der 1. Runde der Coppa Italia Frecciarossa 2023/24 (13. August um 1800 Uhr) gastieren die Weißroten bei den „Blucerchiati“ in Genua. Am Samstag, den 5. August bestreiten Tait & Co. in Brixen ein Testspiel gegen Al Duhail.

Mittels eines Rundschreibens hat die Lega Serie A am heutigen Mittwoch den Turnierbaum der Coppa Italia Frecciarossa 2023/24 bekanntgegeben. Die 77. Auflage des renommierten Turniers beginnt am Sonntag, den 6. August mit der Vorrunde und geht traditionsgemäß mit dem Finalspiel im Olympia-Stadion in Rom (15. Mai 2024) zu Ende.

Den FC Südtirol findet man in der unteren rechten Ecke des Turnierbaums wieder. Die Weißroten treffen in der 1. Runde des Italienpokals 2023/24 auswärts auf Sampdoria. Das Match gegen den letztjährigen Serie A-Club findet am Montag, den 14. August um 18 Uhr im Stadio „Luigi Ferraris“ statt – Liveübertragung auf Italia 1.

Der Sieger der Paarung trifft im Sechzehntelfinale – Mittwoch, den 1. November – auf den Gewinner der Partie zwischen Salernitana und Ternana. Auf den Sieger der 2. Runde wartet im Achtelfinale Rekordmeister Juventus Turin.

Am Italienpokal 2023/24 nehmen insgesamt 44 Mannschaften teil (Vorrunde inbegriffen). Acht Mannschaften steigen direkt im Achtelfinale ins Turniergeschehen ein. Neben dem Titelverteidiger können auch die ersten sieben Mannschaften (Qualifikanten für die europäischen Wettbewerbe) der letztjährigen Serie A (acht, wenn der Titelverteidiger zu letzteren gehört) die ersten beiden Runden des Wettbewerbs überspringen: Inter (Titelverteidiger), Napoli, Atalanta, Milan, Lazio, Roma, Juventus und Fiorentina.

Vor dem Italienpokalmatch in Genua bestreitet der FC Südtirol noch ein weiteres Testspiel. Die Weißroten treffen am Samstag, den 5. August in Brixen (Sportzone Süd) auf Al Duhail. Der Club aus Doha spielt in der höchsten Liga Katars (Stars League) und wird vom ehemaligen Serie A-Angreifer Hernan Crespo gecoacht.